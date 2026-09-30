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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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30.09.2026 21:42

Πιερρακάκης: Ένα δισ. δώσαμε από την εκκίνηση της κρίσης, σε κάθε νέα δυσκολία θα είμαστε δίπλα στους πολίτες

30.09.2026 21:42
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«Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του ALPHA.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης στα συνολικά μέτρα στήριξης, με περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης και ότι «θα είμαστε δίπλα τους παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά δεκαπέντε ημέρες, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτές. Οπότε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης – γιατί να πω εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χειμώνας, τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό – σε δεκαπέντε ημέρες από τώρα θα είμαστε εκεί. Για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα».

Σύμφωνα μάλιστα με τον υπουργό, «εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πρωθυπουργού (σ.σ. στα ευρωπαϊκά όργανα για την ενέργεια), θα έχουμε έξτρα χώρο, έξτρα δυνατότητες να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες πάνω από τα υφιστάμενα μέτρα».

Σχετικά με την αύξηση, στις 120 από τις 72 δόσεις, για τις ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ο υπουργός ανέφερε ότι «από τη μία υπάρχει η χρηστή μακροοικονομική διαχείριση, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η πολιτική του «να μην ξαναπάθει η χώρα αυτό το οποίο είχε πάθει στο παρελθόν». Αλλά, «από την άλλη, υπάρχει και εκείνος ο κόσμος, ο οποίος λέει ‘συσσώρευσα χρέη στα χρόνια της κρίσης, βοήθησέ με να βγάλω το κεφάλι μου έξω από το νερό’. Θέλει αυτός ο κόσμος ένα κράτος που του δίνει το χέρι, δεν θέλει ένα κράτος που του κουνάει το δάχτυλο. ‘Αρα, τι καλύτερο από να του δώσει τα εργαλεία για να μπορέσει να το πετύχει; Λοιπόν, αυτό κάνουμε».

«Οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο το ‘μη’. Η οικονομική πολιτική είναι ‘δίνω εργαλεία στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει το σωστό’. Και αυτό είναι ένα ακόμη εργαλείο. Είναι μαζί με τον εξωδικαστικό που κοιτάει όλη σου την περιουσία και ανάλογα σε στηρίζει, είναι μαζί με την αύξηση στο όριο του ακατάσχετου. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είτε, λοιπόν, μιλάμε για την πολιτική του να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, είτε μιλάμε για την πολιτική για το ιδιωτικό χρέος, είτε μιλάμε για τη στήριξη στην ενεργειακή κρίση, είτε μιλάμε για τα μέτρα της ΔΕΘ, όλα αυτά είναι μία λογική. Και η λογική έχει να κάνει με το να γυρνάς πίσω το μέρισμα της ανάπτυξης στον βαθμό που μπορείς. Ξέρω ότι ο κόσμος θέλει πάντα κάτι παραπάνω. Ξέρω ότι πάντα τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα, αλλά η δουλειά η δική μας ξέρετε ποια είναι; Να είμαστε νοικοκύρηδες και να ακούμε τον κόσμο και να τους στηρίζουμε στον μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπει η πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των servicers, είπε ότι «θα υπάρχουν λογοδοσία, κανόνες και συνέπειες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά ως πολιτεία. Θα είμαστε από πάνω, μαζί με τους εποπτικούς μηχανισμούς. Πλέον, το πλαίσιο θα είναι νόμος. Δεν θα είναι κανονισμός ή ξέρετε κάτι που θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των servicers να το τηρήσουν, είναι ένα στέρεο βήμα, το βήμα αυτό δεν θα γυρίσει πίσω».

Ερωτηθείς τέλος εάν, παρά τις έκτακτες συνθήκες, θα εφαρμοστούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Όλα αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν. Η Ελλάδα έχει χτίσει εφεδρείες, θα έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα δείτε ότι έχουμε και τη δυνατότητα να τηρήσουμε απαρέγκλιτα όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να στηρίξουμε τον κόσμο, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, εφόσον πάμε στα πιο δύσκολα σενάρια – να το πω έτσι – για τον χειμώνα».

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