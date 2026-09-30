Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος «αδειάζει» τη σύζυγό του και αποποιείται κάθε ευθύνη – «Δεν τον εξέτασα, δεν του πρότεινα θεραπεία»

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Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει, μέσω των συνηγόρων του, ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Όπως υποστηρίζει, ο ίδιος δεν είχε καμία συμμετοχή στη θεραπεία του τραγουδιστή και πληροφορήθηκε για την κατάστασή του μόνο όταν του ζητήθηκε να παράσχει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, αυτό συνέβη περίπου στις 16:15, δηλαδή λίγα λεπτά πριν από την επικοινωνία με το ΕΚΑΒ στις 16:21.

Η υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου υποστηρίζει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο 58χρονος δεν είχε καμία προηγούμενη επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, δεν τον είχε εξετάσει, δεν του είχε συστήσει θεραπεία και δεν του είχε προσφέρει οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, οι δύο άνδρες δεν είχαν γνωριστεί ποτέ και δεν είχαν συνομιλήσει ούτε απευθείας, ούτε μέσω κάποιου τρίτου προσώπου.

Κατά την υπεράσπιση, ο 58χρονος απουσίαζε από το ιατρείο την ώρα που έφτασε εκεί ο τραγουδιστής, καθώς είχε φύγει για φαγητό. Παρέμεινε σε εστιατόριο για περίπου μία ώρα και επέστρεψε λίγο πριν από τις 15:00. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, ξάπλωσε στον καναπέ του ιατρείου, ενώ στις 15:30 προσήλθε δικός του ασθενής για προγραμματισμένο ραντεβού.

Η πλευρά του γιατρού σημειώνει ότι, έως εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να παραπέμπει σε έκτακτη κατάσταση στον χώρο. Ο συγκεκριμένος ασθενής φέρεται να κατέθεσε ότι εξεταζόταν από τον 58χρονο μέχρι λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στις 16:06, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο ασθενής έλαβε στο κινητό του μήνυμα άυλης συνταγογράφησης για γαστροσκόπηση. Λίγο αργότερα ο 58χρονος κλήθηκε να μεταβεί στο εξεταστήριο της συζύγου του προκειμένου να προσφέρει βοήθεια. Περίπου έξι λεπτά αργότερα έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ, ενώ στις 16:26, όταν έφτασαν οι διασώστες, βρήκαν τον 58χρονο να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ.

Οι συνήγοροι του 58χρονου υποστηρίζουν ότι επιβεβαιώνονται από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και από το βιντεοληπτικό υλικό. Παράλληλα, αναμένουν τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Στην ανακοίνωσή τους κάνουν ακόμη αναφορά στο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προφίλ του γιατρού. Όπως σημειώνουν, είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά, έχει ολοκληρώσει όλες τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, διαθέτει διδακτορικό και ειδικότητα Παθολογίας, ενώ ασκεί το επάγγελμα εδώ και 33 χρόνια και έχει, σύμφωνα με τους ίδιους, λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση των συνηγόρων του Θεοδωρόπουλου

«Μέχρι σήμερα ο εντολέας μας ιατρός αναμένει σιωπηλά με σεβασμό την συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις.

Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.

Αυτή είναι η μόνη διασύνδεσή του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ.

Άλλωστε, την ώρα άφιξης του εκλιπόντος φεύγει αποδεδειγμένα για φαγητό γεγονός που αποδεικνύει ότι ουδόλως σχετίζεται με το ραντεβού του ή την θεραπεία του καθώς δεν μένει ούτε για να τον δει ούτε καν για να συνομιλήσουν κοινωνικά άλλωστε ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει ποτέ ούτε με τον ίδιο ούτε μέσω τρίτου.

Επί μία ώρα περίπου λείπει στο εστιατόριο όντας ανυποψίαστος για οτιδήποτε ανησυχητικό γεγονός που θα επιβεβαιώσει και αυτόπτης ως αιτηθήκαμε. Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο) γεγονός που αποδεικνύεται επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος. Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το «επείγον» να υφίσταται στον χώρο.

Ο ασθενής του καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό, μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαια ημέρα και ώρα.

Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26).

Αυτά είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά από το σύνολο των πολλών αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό (αναφορικά με την απουσία του στο εστιατόριο). Τέλος, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει σκιαγραφηθεί μία εικόνα εγκληματική για τον ιατρό … οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο – μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Με την ιδιότητα των πληρεξουσίων δικηγόρων

Για τον ιατρό

Αθήνα 29/9/2026

Νίκος Τ. Αγαπηνός Τέλλος Ν. Αγαπηνός».

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