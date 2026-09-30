Αγριεύει ο καιρός: Πού θα πέσει βροχή 6μήνου σε μόλις 4 μέρες – Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Κρήτη, πώς θα επηρεαστούν Αττική και υπόλοιπη χώρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται προ των πυλών, με την Κρήτη να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων και την Αττική να επηρεάζεται επίσης από τις βροχοπτώσεις.

Στην Κρήτη, που αναμένεται να δεχτεί το ισχυρότερο πλήγμα, ενεργοποιήθηκε από σήμερα έως και την Κυριακή, 4/10, κόκκινος συναγερμός «Red Code».

Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι θα συνθέσουν το σκηνικό της κακοκαιρίας, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις σημειώνονται ήδη σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες, ενώ στη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται και τοπικές καταιγίδες.

Μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Όπως επισημαίνεται, από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Κυριακής αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους και χρονικά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Τα μεγάλα ύψη βροχής αυξάνουν τον κίνδυνο να σημειωθούν τοπικές πλημμύρες.

Την ίδια στιγμή, στα ανατολικά και τα νότια του νησιού θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Η έντασή τους στα πελάγη εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο θα φτάσει κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Σε αυξημένη επιφυλακή η Κρήτη για βροχές και πλημμύρες

Η Πολιτική Προστασία χαρακτηρίζει υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη, με βάση τόσο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, όσο και τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Η ενεργοποίηση του «Red Code» σημαίνει ότι ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, δηλαδή ενεργοποιούνται το αναγκαίο προσωπικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες.

Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών για άμεση αποκατάσταση, παροχή βοήθειας και υποστήριξη, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες από ενδεχόμενα καταστροφικά φαινόμενα.

Αναχωρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την Κρήτη

Σε αυξημένη επιφυλακή θα είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα, για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για το συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και οι παρακάτω δυνάμεις:

Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τα μέτρα που συνιστά η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ζητά από τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Συστήνεται:

να ασφαλίσουν αντικείμενα που υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους,

να ελέγξουν την κατάσταση σε λούκια και υδρορροές και να βεβαιωθούν ότι λειτουργούν σωστά,

να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους και ρέματα όσο διαρκούν οι καταιγίδες αλλά και μετά το τέλος τους,

να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα,

να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Τι ισχύει σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας

Σε περίπτωση που σημειώνονται έντονα κεραυνικά φαινόμενα, οι πολίτες καλούνται να μην κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή τηλέφωνα και να αποφεύγουν κάθε επαφή με υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, θα πρέπει να παραμένουν σε κλειστό χώρο ή μέσα σε αυτοκίνητο και να απομακρύνονται από δέντρα, μεταλλικές κατασκευές και σημεία που βρίσκονται κοντά σε νερό.

Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τα δελτία της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.

Νέα επιδείνωση του καιρού και στην Αττική

Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται την Πέμπτη 1/10, στην Αττική, ωστόσο η εικόνα αναμένεται να αλλάξει εκ νέου από την Παρασκευή, οπότε και προβλέπεται επιστροφή των βροχοπτώσεων.

Θοδωρής Κολυδάς: Η Κρήτη στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων

Σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει ότι οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας κυλούν με ηπιότερες καιρικές συνθήκες και μόνο τοπικές βροχές, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά.

Οι προγνωστικοί δείκτες συγκλίνουν στην Κρήτη ως την περιοχή που θα δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου να εμφανίζεται ως η ημέρα κατά την οποία αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Παρά τη σύγκλιση των μοντέλων ως προς την περιοχή που αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο, παραμένουν διαφορές σχετικά με την ένταση των φαινομένων. Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, η Κρήτη συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή, όμως η τελική εικόνα για τα ύψη βροχής θα εξαρτηθεί από τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα των επόμενων ημερών.

Από την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Τετάρτη 30/9: Εδώ αλλάζει αισθητά η εικόνα. Και τα τρία μοντέλα αυξάνουν τον υετό στον ελληνικό χώρο, αλλά αποκλίνουν αρκετά στη θέση και στην ένταση του μεγίστου. Το ICON-EU δίνει 75,7 mm στην Κρήτη, το GFS 37,2 mm επίσης στην Κρήτη, ενώ το ECMWF μεταφέρει το κύριο μέγιστο στη Στερεά Ελλάδα με 50,2 mm. Άρα υπάρχει σαφές κοινό σήμα για σημαντικότερη επιδείνωση, αλλά χαμηλή βεβαιότητα ως προς το πού ακριβώς θα συγκεντρωθούν τα μεγαλύτερα ποσά.

Πέμπτη 1/10: Είναι η ημέρα με το ισχυρότερο κοινό μήνυμα ως προς τη γεωγραφική περιοχή, αφού και τα τρία μοντέλα τοποθετούν το μέγιστο στην Κρήτη. ICON-EU και ECMWF είναι πολύ πιο επιθετικά, με 101,2 και 91,0 mm αντίστοιχα, ενώ το GFS περιορίζεται στα 22,3 mm. Επομένως, η χωρική συμφωνία είναι σαφώς καλύτερη από τη συμφωνία ως προς την ένταση. Η Κρήτη ξεχωρίζει ως η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή, αλλά το ύψος των αναμενόμενων ποσών παραμένει αβέβαιο.

Παρασκευή 2/10: Παραμένει η Κρήτη στο επίκεντρο και στα τρία μοντέλα. Το ECMWF δίνει 68,2 mm, το ICON-EU 37,4 mm, ενώ το GFS μόλις 6,6 mm. Υπάρχει επομένως καλή χωρική σύγκλιση αλλά πολύ μεγάλη απόκλιση στην ένταση, κάτι αναμενόμενο και λόγω του μεγαλύτερου προγνωστικού ορίζοντα.

Συνολικά, τα μοντέλα συμφωνούν περισσότερο στη γενική εξέλιξη παρά στα ακριβή ποσά. Η Δευτέρα και η Τρίτη εμφανίζονται σαφώς ηπιότερες. Από την Τετάρτη 30/9 το σήμα βροχόπτωσης ενισχύεται αισθητά και την Πέμπτη 1/10 εμφανίζεται το ισχυρότερο κοινό ενδιαφέρον, κυρίως για την Κρήτη. Το πιο σταθερό στοιχείο της σύγκρισης είναι επομένως η μετατόπιση του κύριου υετικού ενδιαφέροντος προς τη νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη, ενώ η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά το πόσο έντονα θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα».

🎯ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ- ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΛΗΣΕΙ Ο ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ;

✅Με βάση το κοινό run 28/09/2026 00 UTC, η σύγκριση ICON-EU, ECMWF και GFS δείχνει ότι το κύριο ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά προς τα νότια, με την Κρήτη να αναδεικνύεται ως η περιοχή που εμφανίζεται συχνότερα… pic.twitter.com/jtH8zmwZUH — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 28, 2026

Τσατραφύλλιας: Ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για «ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη».

Σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη. Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

Tα δύο κύρια μοντέλα, ECMWF και ICON, επιμένουν σε ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, σε Εύβοια και κυρίως Κρήτη. Στους παρακάτω χάρτες, τοπικά στην Εύβοια εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm, ενώ στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250-350 mm και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα.

Εάν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να πέσει βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους “Οκτώβρηδες”.

Στην Εύβοια, λόγω και της έντονης τοπογραφίας, τέτοια πολυήμερα αθροίσματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Εφόσον μεγάλο μέρος τους πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και χειμάρρους αυξάνεται σημαντικά.

Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής για λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει και εκεί σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Τα ακριβή μέγιστα, πάντως, δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για Πέμπτη και Παρασκευή

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους προβλέπονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία, καθώς και στα ανατολικά και νότια τμήματα της νησιωτικής χώρας.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία και στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβροι.

Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς την Εύβοια.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Και την Παρασκευή η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός στην Αττική την Πέμπτη, 1/10

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται, ενώ στα βόρεια υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενή τοπικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στην Πλάκα: Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που σκοτώθηκαν στο διαμέρισμα της Λυσικράτους

Ξεπέρασε κάθε όριο: Άνδρας διαπόμπευσε γυναίκα στο Ηράκλειο, τύπωσε φωτογραφίες της και τις άφησε σε αμάξια

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα δείξει ποιοι τον πίεζαν για την πλασμαφαίρεση», λέει ο δικηγόρος της Γάκα











