Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γίνεται ο… Άγιος Βασίλης – Η επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη (Video)

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Έπειτα από χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει με έναν ρόλο που απέχει αρκετά από εκείνους με τους οποίους έχει συνδεθεί. Ο ηθοποιός υποδύεται τον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία «The Man with the Bag».

Το Prime Video παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, στην οποία ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση. Ο μαγικός σάκος του, απαραίτητος για τη βραδιά των Χριστουγέννων, βρίσκεται στα χέρια ενός ξωτικού που έχει στραφεί εναντίον του. Προκειμένου να τον ανακτήσει, ο Άγιος Βασίλης στρέφεται σε έναν κλέφτη, τον Βανς, τον οποίο υποδύεται ο Άλαν Ρίτσον.

Τον ρόλο του ξωτικού που κλέβει τον σάκο υποδύεται η Ακουαφίνα, ενώ ο Βανς, με τη σειρά του, καλείται να συγκροτήσει μια ασυνήθιστη ομάδα για να ολοκληρώσει την αποστολή.

«Όταν ο εμβληματικός κόκκινος σάκος του Άγιου Βασίλη κλέβεται από ένα ξωτικό που έχει αποστατήσει και κρατά κακία, τα Χριστούγεννα τίθενται ξαφνικά σε κίνδυνο. Καθώς πλησιάζει η σημαντικότερη νύχτα της χρονιάς, ο Άγιος Βασίλης στρατολογεί έναν κλέφτη, τον οποίο υποδύεται ο 43χρονος Ρίτσον, από τη “λίστα των άτακτων”. Εκείνος συγκροτεί γρήγορα μια ομάδα από αταίριαστους αλλά έμπειρους κακοποιούς, με λίγη βοήθεια από ξωτικά και ταράνδους», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Η νέα παραγωγή φέρνει ξανά τον Σβαρτσενέγκερ σε χριστουγεννιάτικο φόντο, τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή του στην επιτυχημένη κωμωδία «Jingle All the Way», που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1990.

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται ακόμη οι Μπέρκλεϊ Τζέιμς, Μάικλ Σίριλ Κράιτον, Λίζα Κόσι, ο πρώην ηθοποιός του «Saturday Night Live» Κάιλ Μούνεϊ, η Τζέιν Κρακόφσκι και ο Κεν Τζέονγκ.

Μια χριστουγεννιάτικη ληστεία με… δεύτερες ευκαιρίες

Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ταινία είναι μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια ληστείας, με την ιστορία να περιστρέφεται γύρω από τις δεύτερες ευκαιρίες και τις απρόσμενες σχέσεις που δημιουργούνται στην πορεία.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Σβαρτσενέγκερ μετά το «Terminator: Dark Fate» του 2019. Μάλιστα, στο φινάλε του τρέιλερ ο ηθοποιός κάνει αναφορά σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της καριέρας του, καθώς ο Άγιος Βασίλης λέει: «Γύρισα!».

Η επιστροφή του στη δράση δεν περιορίζεται πάντως στον κινηματογράφο. Ο Σβαρτσενέγκερ συμμετείχε πρόσφατα στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix «FUBAR», ενώ βρίσκεται παράλληλα σε προετοιμασία για την επόμενη ταινία του franchise «Conan the Barbarian», με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

Το «The Man with the Bag» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Prime Video στις 2 Δεκεμβρίου.

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