Η 62χρονη Μόνικα Μπελούτσι λέει ότι το να μεγαλώνεις είναι «ένα υπέροχο δώρο»

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Η Μόνικα Μπελούτσι μοιράστηκε πώς βλέπει το να μεγαλώνει ως ένα «υπέροχο δώρο» ενώ ποζάρει για μια εκπληκτική νέα φωτογράφιση για το Harper’s Bazaar España.

Η 62χρονη Ιταλίδα ηθοποιός σε μια συνέντευξη για το τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού, είπε ότι αντιτίθεται στην ιδέα ότι η γήρανση είναι αρνητική για τις γυναίκες.

Περιγράφοντας τη βιομηχανία ως «τεχνητή», η Μόνικα είπε ότι καταλαβαίνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο για ορισμένες γυναίκες να αποδεχτούν την έννοια της γήρανσης, αλλά είπε ότι «δεν υπάρχει άλλη πραγματική εναλλακτική λύση».

Πρόσθεσε: «Ή γερνάς και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια, ή πεθαίνεις. Κοιτάζοντάς το έτσι, προτιμώ να γερνάω χίλιες φορές».

«Το να μεγαλώνεις σημαίνει ότι είσαι τυχερή που είσαι ζωντανή και έχεις ορίζοντα. Επιπλέον, η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα υπέροχο δώρο: την αποστασιοποίηση.

«Μερικές φορές, όταν μεγαλώνεις, σταματάς να είσαι απλώς μια ηθοποιός και γίνεσαι θεατής του κόσμου, κάτι που σε κάνει να βλέπεις τα πάντα από μια άλλη οπτική γωνία».

Η Μόνικα επανέλαβε επίσης την άποψη ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι ρόλοι διαθέσιμοι για μεγαλύτερες γυναίκες, προσθέτοντας: «Στο παρελθόν, ήταν σχεδόν αδύνατο για τις ηθοποιούς να κάνουν καριέρα μετά την ηλικία των 40 ετών.

«Τώρα ζω στη Γαλλία και βλέπω γυναίκες όπως η Κατρίν Ντενέβ, η Ιζαμπέλ Ιπέρ ή η Φανί Αρντάν, εξαιρετικές ηθοποιοί που δεν έχουν σταματήσει να γυρίζουν, να πρωταγωνιστούν σε εξώφυλλα και να ηγούνται καμπανιών με αδιαμφισβήτητη εξουσία.

Είναι κατανοητό ότι μια ώριμη γυναίκα έχει συναρπαστικές ιστορίες να πει και το κοινό απαιτεί να δει αυτές τις πραγματικότητες στη μεγάλη οθόνη».

Η Μόνικα μοιράστηκε επίσης τι σημαίνει για εκείνη να «νιώθει όμορφη» και είπε: «Αυτό ξεπερνά αυτό που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Το σημαντικό είναι αυτό που νιώθεις μέσα σου.

Νομίζω ότι πρόκειται για μια πλούσια εσωτερική ζωή, ένα πάθος που σε ενθαρρύνει, να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να σκέφτεσαι τη θάλασσα, να έχεις φίλους, μια οικογένεια που αγαπάς… μια γεμάτη γυναικεία ζωή».

«Θέλεις να παραμείνεις ζωντανή και αυτό σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα με μια ένταση που δεν είχες όταν ήσουν νέα, επειδή θεωρείς τα πάντα δεδομένα: δεν σκέφτεσαι τον σωματικό πόνο, την ευαλωτότητα ή τον θάνατο.

Καθώς περνούν τα χρόνια, η οπτική γωνία αλλάζει. Ξυπνάς το πρωί και το να είσαι υγιής ή να απολαμβάνεις το άρωμα ενός καφέ είναι λόγος για ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό γίνεται κατανοητό μόνο με τον καιρό».

Πέρυσι, η Μόνικα και ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Τιμ Μπάρτον ανακοίνωσαν ότι είχαν χωρίσει με κοινή δήλωση.

Είπαν απλώς: «Με πολύ σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους».

Η Μόνικα και ο Τιμ άρχισαν να βγαίνουν από τον Οκτώβριο του 2023, και εκείνος τη σκηνοθέτησε στην ταινία Beetlejuice Beetlejuice – το πρώτο τους κοινό έργο.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε τελευταία φορά μαζί τον Ιούνιο του 2025, με τον Τιμ να φιλάει τρυφερά τη Μόνικα στο μάγουλο στη σκηνή του 71ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα.

Ο Τιμ και η Μόνικα γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, αλλά λέγεται ότι άρχισαν να βγαίνουν αφού είδαν ο ένας τον άλλον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière στη Λυών τον Οκτώβριο του 2022.

Η Μόνικα επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Ιούνιο του επόμενου έτους, καθώς δήλωσε στο Elle France: «Αυτό που μπορώ να πω… Χαίρομαι που γνώρισα τον άντρα, πρώτα απ’ όλα».

Συνέχισε: «Είναι μια από αυτές τις συναντήσεις που σπάνια συμβαίνουν στη ζωή… Γνωρίζω τον άντρα, τον αγαπώ και τώρα που θα συναντήσω τον σκηνοθέτη, ξεκινάει μια άλλη περιπέτεια».

«Αγαπώ τον Τιμ». Και έχω μεγάλο σεβασμό για τον Τιμ Μπάρτον.

Η τελευταία σχέση της Μόνικα ήταν με τον Νικολά Λεφέβρ, από τον οποίο χώρισε το 2019. Προηγουμένως ήταν παντρεμένη με τον Βενσάν Κασέλ από το 1997 έως το 2013.

Το πρώην μοντέλο γνώρισε τον Βενσάν το 1996 στα γυρίσματα της ταινίας l’Appartement του Ζιλ Μιμούνι.

Έχουν δύο κόρες, την Ντέβα, η οποία γεννήθηκε το 2004, και τη Λεόνι, η οποία ήρθε στον κόσμο το 2010.

Παντρεύτηκαν σε μια ήσυχη τελετή στο Μονακό, στη Γαλλική Ριβιέρα το 1997.

Ο Τιμ ήταν γνωστό ότι είχε σχέση με την 60χρονη ηθοποιό των ταινιών «Το Στέμμα» και «Χάρι Πότερ», Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, αλλά χώρισαν το 2014.

Το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά ήταν μαζί για 13 χρόνια και μοιράστηκαν δύο παιδιά: τον 22χρονο γιο Μπίλι και την 18χρονη κόρη Νελ.

Η Έλενα και ο Τιμ γνωρίστηκαν το 2001, αφού εκείνος την επέλεξε στην ταινία «Ο Πλανήτης των Πιθήκων».

Έζησαν σε ξεχωριστά σπίτια κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, με κάθε ακίνητο διακοσμημένο σύμφωνα με τα δικά του γούστα και το προσωπικό της στυλ.

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