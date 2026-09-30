Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε αυτούς που λένε ότι δεν εργάζεται (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη δική της απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν δουλεύει έδωσε η Ιωάννα Τούνη, απαριθμώντας τους ρόλους στους οποίους -όπως επισημαίνει- καλείται να ανταπεξέλθει καθημερινά με πρώτο, αυτόν της μαμάς.

Εκτός, λοιπόν, από τις υποχρεώσεις μιας μητέρας ενός τετράχρονου αγοριού, η influencer τόνισε ότι παράλληλα, έχει μία εταιρεία ρούχων, ασχολείται με το real estate, ενώ πλέον έχει και ένα κατάστημα στο Παρίσι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, σημείωσε ότι αδυνατεί να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο κυκλοφορεί αυτή η φήμη γύρω από το όνομά της.

«Λοιπόν, είμαι άνεργη, δεν δουλεύω και αυτό είναι ένα story time για το πώς γίνεται να μην δουλεύεις αλλά παράλληλα να μην προλαβαίνεις να κάτσεις» είναι τα λόγια με τα οποία ξεκινά τον μακρύ μονόλογο των υποχρεώσεών της…

«Η αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το meme γύρω από το όνομά μου ότι δεν δουλεύω. Και ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι; Για αρχή είμαι μαμά. Είμαι μαμά με ένα 3,5 χρονών παιδί που αυτό από μόνο του είναι μία full time δουλειά και ίσως η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω από όλες. Και πόσω μάλλον όταν είμαι μαμά που δεν έχει μαμά, οπότε δεν έχω και την ευκολία να αφήνω όλη μέρα το παιδί στη γιαγιά και εγώ να κάνω τα δικά μου. Αυτή τη στιγμή είμαι 33 χρονών και έχω από τα 23 μου, σχεδόν δέκα χρόνια δηλαδή την Bubblegun, δηλαδή την εταιρεία που έχω με ρούχα, τα οποία φτιάχνουμε από το μηδέν στην Ελλάδα μαζί με την κολλητή μου. Έχω τελειώσει Σχέδιο Μόδας, πέρα από το Παιδαγωγικό για να μπορώ να είμαι μέσα στην παραγωγή, να ελέγχω τα ρούχα, να ελέγχω τα σχέδια, να βοηθάω σε ό,τι μπορώ με τη γνώμη μου έστω, με τα τεχνικά, τα πατρόν ή ό,τι άλλο εμπειρικά μπορώ να βοηθήσω και είμαι εκεί πέρα παρούσα από την επιλογή υφάσματος μέχρι το τελικό ρούχο και τη φωτογράφιση. Έχω μια full time δουλειά τέλος πάντων στην Bubblegun» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως είναι δύσκολο αυτή την εποχή να έχει κανείς εταιρεία που η παραγωγή της να γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στα σπίτια που έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια αλλά και στην επιχείρηση με κρουασάν που άνοιξε πριν από λίγο καιρό στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Τρίτο. Ασχολούμαι με το real estate και ασχολούμαι σοβαρά με το real estate. Τα τελευταία χρόνια αγοράζω συνέχεια ακίνητα και τα εκμεταλλεύομαι. Είμαι συνέχεια σε επικοινωνία με μεσίτες και ιστορίες. Πάλι καλά έχω δίπλα μου και τον Στέφανο τον κολλητό μου, που με βοηθάει πάρα πολύ και με τη γνώμη του και με τα 3D και όλη η βοήθεια του είναι… δεν το συζητώ. Αλλά παρόλα αυτά ναι, έχω μια full time δουλειά επίσης αναφορικά με το real estate. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα συνεχίζω. Πλέον έχω και μία ακόμα επιχείρηση στο Παρίσι, μία κρουασαντερί που την έχω φτιάξει μαζί με την ξαδέλφη μου την Κωνσταντίνα, όπου φτιάχνουμε και εκεί τα κρουασάν από το μηδέν. Είναι μια επένδυση», τόνισε.

Κλείνοντας, η influencer δήλωσε ότι ενώ κάνει όλα τα απαραπάνω, προσπαθεί επίσης να ξεκουράζεται, αφιερώνοντας χρόνο για τον εαυτό της, γεγονός που είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

«Και τώρα θα έρθω στο τελευταίο κομμάτι. Ναι, είμαι και διαφημίστρια. Ασχολούμαι δηλαδή με τη διαφήμιση προϊόντων και με εταιρείες που με εμπιστεύονται και μου δίνουν τα προϊόντα τους. Και πέρα από όλα αυτά κάνω και content creation γενικά για τον εαυτό μου, καθώς έτσι ξεκίνησα με την αγάπη που έχω για φωτογραφίες, βίντεο και όλα τα σχετικά, οπότε προσπαθώ να είμαι ενεργή και εκεί. Και κάπου εδώ νομίζω τελειώνω. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα και αν κλείσω το οχτάωρο, για κάποιον περίεργο λόγο, το μυαλό μου πάντα υπεραναλύει και σκέφτεται κάτι από όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω και να φέρω σε βόλτα σήμερα, αύριο, μεθαύριο και καταλαβαίνεις… Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να προσέχω και την εικόνα μου. Και θέλω να προσέχω και την εικόνα μου» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

«Αγνώριστος» ο Τζον Κιούζακ στα 60 του – Χαμός στα social media για την αλλαγή στην εμφάνισή του (Video)

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη – Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)



