«Πεδίο μάχης» μεταξύ Ρεπουμπλικανών-Δημοκρατικών η επικοινωνιακή καμπάνια Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές – Του καταλογίζουν «κυβερνητική προπαγάνδα»

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Καθοδόν για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο υδράργυρος στο πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει καθώς το επικοινωνιακό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις και ένταση μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

Αιτία οι διαφημίσεις της αμερικανικής κυβέρνησης εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών που επέλεξε ο ίδιος ο Τραμπ, χρηματοδοτούμενες από τους φορολογούμενους, σημειώνουν αμερικανικά ΜΜΕ, και οι οποίες αναμένεται να ενταθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. «Αυτό είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios.

Ο, εμφανώς κομματικός -όπως παρατηρείται- χαρακτήρας των διαφημίσεων που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους και οι οποίες προβάλλονται λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα.

Ο Τραμπ, με εμμονή για το πώς παρουσιάζονται τα πράγματα στην τηλεόραση, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην διαφημιστική καμπάνια. Οι διαφημίσεις παράγονται μέσα στον Λευκό Οίκο.

Στον Τραμπ άρεσαν τα βίντεο που παρήγαγε η ψηφιακή ομάδα του Λευκού Οίκου -η οποία δημοσιεύει τακτικά επιθετικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, σε στυλ «war room» (αίθουσα πολεμικών επιχειρήσεων)- και άρχισε να τα αναρτά στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Στη συνέχεια, αποφάσισε ότι ήθελε να τα προβάλει στην τηλεόραση και επέλεξε τα βίντεο που ήθελε να μεταδοθούν.

Η απόφαση ελήφθη πριν από μερικές εβδομάδες και οι διαφημίσεις άρχισαν να προβάλλονται στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προωθήσει ως τώρα τρεις τηλεοπτικές διαφημίσεις που δείχνουν τον Τραμπ να προβάλλει το έργο του και να επαναλαμβάνει θέματα από τη ρητορική της προηγούμενης προεκλογικής του εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων για… «τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό και τον μαρξισμό» με «μουσικό χαλί» το «Love Me»του JMSN.

Οι Δημοκρατικοί έχουν «ανέβει στα κάγκελα» και ζητούν την απόσυρση του επίμαχου βίντεο μέσω του οποίου εξυμνείται ο Τραμπ, ενώ Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι πρόκειται για ανακοίνωση κοινής ωφέλειας. Ως και ο JMSN αντέδρασε απαιτώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τη μουσική του σε τηλεοπτικές διαφημίσεις προεκλογικού τύπου υπέρ του Προέδρου Τραμπ, αναφέρει, μεταξύ πολλών άλλων ΜΜΕ, το πρακτορείο United Press.

Ένα άλλο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, μοιάζει πολύ με σποτ της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για το 2024, στην οποία ο ίδιος υπόσχεται να αντιμετωπίσει το «βαθύ κράτος», τους «παγκοσμιοποιητές» και τους «πολεμοκάπηλους» – αλλά αντικαθιστά το σλόγκαν χορηγίας της εκστρατείας με μια δήλωση αποποίησης ευθύνης που αναφέρει: «Χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δαπανούν συστηματικά χρήματα των φορολογουμένων σε εκστρατείες κοινής ωφέλειας. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η χρήση ομοσπονδιακών κονδυλίων για ένα βίντεο που μοιάζει με πολιτική διαφήμιση ξεπερνά τα νόμιμα όρια.

Σε επιστολή προς την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, Δημοκρατικοί βουλευτές χαρακτήρισαν τη διαφήμιση ως «το είδος της κυβερνητικής προπαγάνδας που θα περίμενε κανείς να δει στη Βόρεια Κορέα, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αποτελεί κατάφωρη και παράνομη χρήση των φόρων που οι Αμερικανοί έχουν κερδίσει με κόπο».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χρηματοδοτεί τις επικοινωνιακές καμπάνιες αυτές χρησιμοποιώντας πόρους από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης. «Ο πατριωτισμός δεν είναι κομματικός. Αυτές οι διαφημίσεις κοινής ωφέλειας είναι ανεπιφύλακτα αμερικανικές, γνωστοποιούνται με σαφήνεια και απευθύνονται στη χώρα – όχι σε κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο στις εκλογές», ανέφερε πηγή του υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Λευκός Οίκος σημείωσε εξάλλου, ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν κρατικά κονδύλια για τη μετάδοση διαφημίσεων κοινής ωφέλειας.

Αυτή τη στιγμή πάντως η Κυβέρνηση Τραμ έχει δαπανήσει τουλάχιστον 2,5 εκατ. δολάρια για τη μετάδοση των επίμαχων διαφημίσεων στα ΜΜΕ, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας καταγραφής διαφημίσεων AdImpact. Οι διαφημίσεις έχουν μεταδοθεί περισσότερες από 2.000 φορές σε τηλεοπτικά δίκτυα και περισσότερες από 50 φορές στην καλωδιακή τηλεόραση. Ενδεικτικά μόνον κατά την μετάδοση αγώνων του NFL μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο από το FOX τα σποτάκια προβλήθηκαν 340 φορές.

Τα μέχρι στιγμή 2,5 εκατ. δολάρια που έχουν ξοδευτεί χαρακτηρίζονται από αναλυτές ως «μικρό κλάσμα» μπροστά στα τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια που θα κατευθυνθούν στις πολιτική επιχείρηση επικοινωνίας του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

Από τον Λευκό Οίκο υποστηρίζεται ότι τα διαφημιστικά μηνύματα «σαφώς δεν είναι πολιτικά», επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ δεν είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και ότι τα σποτ δεν περιέχουν κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους για δράση.

«Αυτές οι διαφημίσεις κοινής ωφέλειας έχουν ως στόχο να υπενθυμίσουν στους Αμερικανούς να αγαπούν τη χώρα τους και να κατανοήσουν τι την κάνει άξια υπεράσπισης, στο εσωτερικό, στα σύνορά μας και στο εξωτερικό. Η διαφήμιση είναι επιμορφωτική και ανεπιφύλακτα πατριωτική. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας», αναφέρει σε σχετικό e-mail εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

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