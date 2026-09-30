MagentaTV: Οκτώβριος με τις νέες σεζόν των «Tulsa King» και «Dexter: Resurrection» και το «Ανελέητο Κυνήγι» με τον Μελ Γκίμπσον

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Η MagentaTV υποδέχεται τον Οκτώβριο με ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολυαναμενόμενες σειρές, μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες και ειδικά αφιερώματα. Από τις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν η 4η σεζόν του «Tulsa King» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, η 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» με νέες περιπέτειες για τον Dexter Morgan, καθώς και το νέο θρίλερ εκδίκησης «Kill Jackie» με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Στις κινηματογραφικές αφίξεις πρωταγωνιστούν το «Ανελέητο Κυνήγι» με τον Μελ Γκίμπσον, ο «Μαγγελάνος», που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού θαλασσοπόρου και το πολυβραβευμένο και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «Δυστυχώς Βρίζω». Ο μήνας φέρνει, επίσης, το μουσικό ντοκιμαντέρ «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour», καθώς και ένα ξεχωριστό «Halloween Nights» αφιέρωμα με 9 ταινίες τρόμου.

Οι σειρές του Οκτωβρίου

Ο Οκτώβριος φέρνει στη MagentaTV την πολυαναμενόμενη 4η σεζόν του «Tulsa King» του Τέιλορ Σέρινταν (Σάββατο 17/10, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αμερική), με τον Dwight Manfredi να προσπαθεί να αφήσει πίσω του τις παράνομες δραστηριότητες και να μετατρέψει την αυτοκρατορία που έχτισε στην Tulsa σε μια νόμιμη και ισχυρή επιχειρηματική δύναμη. Στο τέλος του μήνα επιστρέφει και ο Dexter Morgan στη 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» (Σάββατο 31/10, 00:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική, με διπλό επεισόδιο), με τους Μάικλ Σ. Χολ και Ούμα Θέρμαν. Αυτή τη φορά, ο Dexter βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ανάμεσα σε επικίνδυνους serial killers, με τον Μπράιαν Κοξ στον ρόλο του διαβόητου New York Ripper και τον Νταν Στίβενς ως Five Borough Killer. Πρεμιέρα κάνει, επίσης, το νέο θρίλερ εκδίκησης «Kill Jackie» (Σάββατο 3/10, 22:00, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αμερική, με όλα τα επεισόδια), με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς στον ρόλο μιας πρώην διακινήτριας ναρκωτικών, η οποία αναγκάζεται να επιστρέψει στην επικίνδυνη ζωή που άφησε πίσω της, όταν δολοφόνοι από το παρελθόν αρχίζουν να την καταδιώκουν.

Με νέες σεζόν επιστρέφουν, επίσης, το «CIA» (2η σεζόν – Τρίτη 6/10, 21:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική), με τους Colin Glass και Bill Goodman να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο επικίνδυνων επιχειρήσεων, και το «Maigret» (2η σεζόν – Δευτέρα 19/10, 23:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά τη Γαλλία), με τον ομώνυμο επιθεωρητή να αναλαμβάνει τρεις νέες απαιτητικές υποθέσεις, την ώρα που η θέση του στην αστυνομία αρχίζει να απειλείται. Επιστροφή και για τις αστυνομικές σειρές της Paramount «Marshals» (2η σεζόν – Δευτέρα 5/10, 22:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική), «NCIS: Origins» (3η σεζόν – Τετάρτη 7/10, 23:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική) και «Boston Blue» (2η σεζόν – Σάββατο 10/10, 21:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική), όπως και για τις δύο επιτυχημένες παραγωγές του BBC, το «Blue Lights» (4η σεζόν – Παρασκευή 2/10, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV) και το «Time» (3η σεζόν – Τρίτη 13/10, 23:00, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 48 ώρες μετά την Αγγλία).

Οι κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα

Στις μεγάλες κινηματογραφικές αφίξεις του Οκτωβρίου ξεχωρίζει η ταινία δράσης «Ανελέητο Κυνήγι» (Κυριακή 25/10, 21:00, Magenta Cinema 1), με τον Μελ Γκίμπσον. Ένας μοναχικός άνδρας, ειδικός στην επιβίωση στην άγρια φύση, και η κόρη του σώζουν μια τραυματισμένη γυναίκα από ένα ποτάμι. Σύντομα, όμως, βρίσκονται στο στόχαστρο ενός αδίστακτου εμπόρου ναρκωτικών και της συμμορίας του, δίνοντας μια απεγνωσμένη μάχη για τη ζωή τους.

Στην ατζέντα του μήνα ανήκει και ο «Μαγγελάνος» (Κυριακή 18/10, 21:00, Magenta Cinema 1), με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ στον ρόλο του θρυλικού Πορτογάλου θαλασσοπόρου, καθώς και το «Δυστυχώς Βρίζω» (Κυριακή 11/10, 21:00, Magenta Cinema 1), βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος, έχοντας διαγνωστεί με σύνδρομο Τουρέτ, μεγαλώνει στη Βρετανία της δεκαετίας του ’80, παλεύοντας με τις προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα.

Ο Οκτώβριος φέρνει, επίσης, το υποψήφιο για 2 Όσκαρ «Sirat» (Τρίτη 6/10, 21:00, Magenta Cinema 1) του Όλιβερ Λάσε και το «I Was a Stranger» (Πέμπτη 1/10, 21:00, Magenta Cinema 1) με τους Ομάρ Σι και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Στα ντοκιμαντέρ ξεχωρίζει το «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour» (Παρασκευή 23/10, 22:00, Magenta Cinema 2), σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον και Μπίλι Άιλις, με εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις από την παγκόσμια περιοδεία της βραβευμένης τραγουδίστριας και στιγμές από τα παρασκήνια.

Για τους μικρούς φίλους της MagentaTV, τέσσερις νέες μεταγλωττισμένες ταινίες έρχονται στο Magenta Cinema 1: «Χόλι, το γενναίο σκαντζοχοιράκι» (Σάββατο 3/10, 19:25), «Δαβίδ: Το αγόρι που έγινε θρύλος» (Σάββατο 17/10, 19:00), «Πνεύμα από σπίτι 2» (Σάββατο 24/10, 19:20) και «Μυστικός πράκτορας Μπέρνι: Αποστολή στον Άρη» (Σάββατο 31/10, 19:15).

«Halloween Nights»

Σε Halloween ρυθμούς θα κινείται η MagentaTV από το Σάββατο 24/10 μέχρι και την Κυριακή 1/11, με ειδικό αφιέρωμα 9 ταινιών τρόμου, καθημερινά στις 22:00. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «Dolly» (Παρασκευή 30/10, Magenta Cinema 2), όπου μια γυναίκα πέφτει στα χέρια μιας διαταραγμένης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν παιδί της, και το «Hokum» (Σάββατο 31/10, Magenta Cinema 2) με τον Άνταμ Σκοτ (Severance) στον ρόλο ενός συγγραφέα που ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της Ιρλανδίας και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μυστηριώδη εξαφάνιση, σκοτεινούς θρύλους και μια καταραμένη σουίτα.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της MagentaTV, στον On Demand κατάλογό της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.