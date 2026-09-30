Απίστευτες σκηνές σε δημοτικό της Καστοριάς: Εξωσχολικός έριξε γροθιά σε εκπαιδευτικό

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Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς με πρωταγωνιστή εξωσχολικό που επιτέθηκε σε δασκάλα.
Ο 24χρονος, που είναι άτομο με αναπηρία, για άγνωστο λόγο μπήκε στο σχολείο και στάθηκε μπροστά από το κυλικείο.
Η δασκάλα μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του, του ζήτησε να φύγει. Ο 24χρονος έχασε την ψυχραιμία του έριξε γροθιά στο στήθος της εκπαιδευτικού.
Η δασκάλα μεταφέρθηκε έντρομη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ο 24χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το βίαιο επεισόδιο.
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