Ο Ζαν Μοντέρο απαντά στον Τζο Αρλάουκας: «Δεν είμαι εγωιστής αλλά θα παίρνω το τελευταίο σουτ και στον Ολυμπιακό»

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Ο Ζαν Μοντέρο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους του μέσα στο παρκέ, εκτός αυτού όμως, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική.

Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού αποκάλυψε στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, την πιο χαλαρή πλευρά του εαυτού του.

Ο «El Problema» αναφέρθηκε στον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο θα ήθελε να αντιμετωπίσει σε 1v1, αλλά και στον Κόμπε Μπράιαντ, τον οποίο χαρακτήρισε ως GOAT.

Μάλιστα, θυμήθηκε μια ιστορία από τα παιδικά του χρόνια, όταν είχε κρύψει ένα tablet κάτω από το μαξιλάρι του για να παρακολουθεί highlights του θρύλου των Lakers.

Ο Μοντέρο μίλησε επίσης για τη διαδρομή του μέχρι την κορυφή της EuroLeague, ενώ απάντησε σε ερώτηση που του έκανε ο Τζο Αρλάουκας.

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

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