Marfin: Μπλόκο στην αποφυλάκιση της 46χρονης από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών – Οι ενστάσεις του δικηγόρου της

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Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών απορρίφθηκε η προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin, η οποία στρεφόταν κατά του εντάλματος προσωρινής της κράτησης.

Είχε προηγηθεί απορριπτική εισαγγελική πρόταση, με τον συνήγορο υπεράσπισής της, Κώστα Παπαδάκη, να καταγγέλλει ότι η πελάτισσά του «προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛ.ΑΣ έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, καθώς και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της».

«Δεν λήφθηκαν υπόψη τα επιχειρήματα της υπεράσπισης»

Όπως τονίζει ο κ. Παπαδάκης, η αρνητική εισαγγελική πρόταση ήταν αναμενόμενη, καθώς «επιλογές ανωτέρων της έχουν αναλάβει τη νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση ποινικής δίωξης».

Ο ίδιος υπογράμμισε: «Τα επιχειρήματά μας απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 02/09/2026, αλλά δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του βουλεύματος ότι ελήφθησαν υπόψη. Αξιοσημείωτη είναι και η καθυστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία διάσκεψης (10/09/2026) και την έκδοση του βουλεύματος (25/09/2026)».

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το Συμβούλιο επιχειρεί να παρακάμψει την ύπαρξη δεδικασμένου με διαφορετική επιχειρηματολογία από αυτήν της εισαγγελέως. «Η διαφοροποίηση αυτή επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα και τη σύγχυση για τη νομιμότητα της δίωξης. Σχετικά με την έλλειψη ταυτοποίησης, το Συμβούλιο σιωπά στα επιχειρήματα του υπομνήματός μας και της τεχνικής έκθεσης, την ύπαρξη των οποίων ούτε καν αναφέρει», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Καταγγελίες για «επικοινωνιακό βομβαρδισμό» και δικαστικές παραλείψεις

Ο συνήγορος της 46χρονης υποστηρίζει ότι τα δικαστικά όργανα επηρεάστηκαν από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα: «Τα αρμόδια όργανα δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα το σοκ από τον επικοινωνιακό βομβαρδισμό κυβέρνησης και ΜΜΕ. Έτσι, η 46χρονη παραμένει θύμα αυτής της κατάστασης, προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία, χωρίς ταυτοποίηση και κατά παράβαση δεδικασμένου, αποκομμένη από την πεντάχρονη κόρη της».

Τέλος, ο κ. Παπαδάκης σημείωσε ότι η ανάκριση δεν έχει προχωρήσει ούτε καν στην ανεύρεση του αποστολέα του ανώνυμου email που προκάλεσε τη νέα δίωξη, ξεκαθαρίζοντας πως θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο μέχρι τη δικαίωση της κατηγορούμενης.

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