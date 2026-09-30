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30.09.2026 19:20

«Κατάληψη» στην κορυφή της τηλεθέασης από το «Ριφιφί» την Τρίτη (29/9)

30.09.2026 19:20
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credit: pixabay

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Και χθες ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθεατών αναδείχθηκε το επεισόδιο της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια στο σενάριο των Βασίλη Ρίσβα – Δήμητρας Σακαλή.

Το 1-2 στην κορυφή της τηλεθέασης συνεχίστηκε από τον Alpha, με τη διαφορά χθες ότι δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν το επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ αγαπώ», αντί του «Σόι σου» που ήταν τη Δευτέρα.

Η δραματική σειρά «Μπλε ώρες» βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen από το πέμπτο που είχε πλασαριστεί τη Δευτέρα, προωθήθηκε τέταρτο το «Ντέρτι», και στη μέση της 10άδας ήταν το επεισόδιο της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα». Μαζί με το δελτίο ειδήσεων του Mega και το «Live news» διαμόρφωσαν ένα δυνατό «μπλοκ» εκπομπών στη μέση του Top 10 της ημέρας.

Στις επόμενες θέσεις ήταν τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος-Special edition».

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