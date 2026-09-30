Έκρηξη στην Πλάκα: Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που σκοτώθηκαν στο διαμέρισμα της Λυσικράτους

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Οι σοροί των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, την περασμένη Παρασκευή 25/9, ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω εξέτασης DNA.

Πρόκειται για δύο ζευγάρια, τα οποία είχαν νοικιάσει διαμέρισμα μέσω Airbnb στο κτίριο, και βρίσκονταν μέσα σε αυτό όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως έγινε γνωστό, τα θύματα της φονικής έκρηξης είναι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ, καθώς και ο αδελφός της Φλορίντα, Φλορίν Χότζα, και η σύζυγός του, Έρις Τσάνι.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης, συγγενείς των θυμάτων ταξίδεψαν στην Ελλάδα προκειμένου να δώσουν δείγμα DNA.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση από το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν έρθει στην Ελλάδα για να περάσουν τον μήνα του μέλιτος.

Παράλληλα, παραμένει σε εξέλιξη η διαδικασία για την ταυτοποίηση των άλλων δύο θυμάτων της έκρηξης. Οι συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου έδωσαν σήμερα, Τετάρτη 30/9, δείγμα DNA, ενώ οι σχετικές αναλύσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί αύριο.

Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τη διαρροή φυσικού αερίου

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η διαρροή φυσικού αερίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαρροή δεν εντοπίστηκε σε σημείο σύνδεσης του διαμερίσματος με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου.

Το πρόβλημα εκτιμάται ότι προέκυψε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, το οποίο διέθετε εγκατάσταση φυσικού αερίου για το ενεργειακό τζάκι, την κουζίνα και τον θερμοσίφωνα.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο σημείο, για τον οποίο δεν προέκυψε ένδειξη προβλήματος.

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