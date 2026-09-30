Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα δείξει ποιοι τον πίεζαν για την πλασμαφαίρεση», λέει ο δικηγόρος της Γάκα

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Στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα, στο ιατρείο της οποίας, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πραγματοποιήθηκε η μοιραία για τον τραγουδιστή πλασμαφαίρεση. Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το χρονικό των τελευταίων στιγμών του τραγουδιστή και να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η ίδια επιμένει στην εκδοχή που παρουσίασε κατά την απολογία της στον ανακριτή και υποστηρίζει ότι οι ώρες που ανέφερε για τα γεγονότα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, στοιχεία και καταθέσεις νοσηλευτριών που βρίσκονταν στον χώρο φαίνεται να οδηγούν σε διαφορετική εικόνα.

Υπενθυμίζεται ότι η γιατρός και ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση και κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μετά την αλλαγή συνηγόρου, η 56χρονη προετοιμάζει την επόμενη φάση της υπεράσπισής της, με την πλευρά της να εξακολουθεί να στηρίζει όσα είχε αναφέρει ενώπιον του ανακριτή.

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο νέος δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος παρουσίασε διαφορετική εκδοχή για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η εντολέας του.

Όπως είπε, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα στοιχεία που θα προκύψουν από το «άνοιγμα» των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η 56χρονη δεν τηλεφώνησε σε κανέναν και υπογραμμίζοντας πως πρέπει να διερευνηθεί ποιος ήταν εκείνος που «έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση». Κατά τον ίδιο, η θεραπεία πραγματοποιήθηκε από την 56χρονη, όμως και άλλα πρόσωπα θα εμπλακούν στην υπόθεση, καθώς, όπως υποστηρίζει, κάποιος άλλος πίεζε τον τραγουδιστή να προχωρήσει στη διαδικασία.

«Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει. (…) Από τις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις είμαι πεπεισμένος, και θα το δείτε στην πορεία, ότι την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται», είπε.

Για τον εξοπλισμό στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο δικηγόρος ζήτησε να διατηρηθεί επιφύλαξη ως προς τη νομιμότητά του, λέγοντας: «Ίσως δείτε ότι τελικά τα μηχανήματα είναι νόμιμα εκεί. Κρατήστε μία επιφύλαξη. (…) Θα δείτε στην πορεία αν μπορούσε ή δεν μπορούσε να τα λειτουργήσει, αν είχε την πιστοποίηση να τα λειτουργήσει, ναι ή όχι».

Παράλληλα, απέρριψε την εικόνα που, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί για την εντολέα του: «Έχετε παρουσιάσει την εντολέα μου ως μία τσαρλατάνο; Ξέρετε ότι έχει δύο μεταπτυχιακά; Γιατί δεν το έχει βγάλει κανένας; Από το ΕΚΠΑ».

Αναφερόμενος στις μαρτυρίες που έχουν δοθεί, έκανε λόγο για δεκάδες καταθέσεις και διερωτήθηκε: «Έχουν καταθέσει αρκετές δεκάδες άνθρωποι με πολλές καταθέσεις, όχι μία και δύο, όπου από ένα σημείο και μετά εμφανίζουμε κάποια άλλη πραγματικότητα. Γιατί το κάνουν αυτό;». Για την άδεια λειτουργίας του ιατρείου πρόσθεσε ότι η 56χρονη: «Έχει νόμιμη άδεια ιατρείου. Δεν είπα ποτέ ότι έχει επισήμως ειδικότητα. Αλλά δεν χρειάζεται όμως. Μπορεί να λειτουργήσει ένα ιατρείο».

Στο ερώτημα αν είχε χορηγηθεί αναισθησία στον τραγουδιστή, ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε ότι, σύμφωνα με την 56χρονη, δεν του είχε δοθεί.

Ο δικηγόρος στάθηκε ακόμη στο χρονικό όριο της άρσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών, το οποίο ξεκινά από τον Ιούλιο, υποστηρίζοντας ότι από τα δεδομένα αυτά μπορεί να προκύψει ποιος ήταν εκείνος που πίεζε τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση.

Αργότερα αποκάλυψε πως θα ζητήσει να αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο και του υπνοθεραπευτή, αλλά και άλλων προσώπων.

Για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να είχε στείλει η 56χρονη στον υπνοθεραπευτή, είπε: «Έχει αποδοθεί εντελώς διαφορετικά για ποιον λόγο έχει σταλεί η φωτογραφία αυτή. Άκουσα την εξήγηση που μου έδωσε η εντολέας μου και μάλιστα λέει η ίδια ότι το γράφει στην απολογία της, οπότε ας περιμένουμε λίγες μέρες να το δούμε».

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δοθεί στην ακριβή αντιστοίχιση ημερομηνιών, ωρών και συναγερμών. «Ένα από τα στοιχεία που θα εισφέρουμε στην ανάκριση είναι η ακριβής εξήγηση όλων των ημερομηνιών, των ωρών και ακόμα και των συναγερμών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης 9/9 και όχι νωρίτερα.

Η ειδικότητα της γιατρού και τα νέα αιτήματα για άρση απορρήτου

Για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο της 56χρονης, ο Νίκος Αλεξανδρής δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος, ενώ γνωρίζει ότι είχε ξεκινήσει ειδικότητα χωρίς να γνωρίζει αν την ολοκλήρωσε. Υποστήριξε, πάντως, ότι το ιατρείο της λειτουργούσε νόμιμα ακόμη και χωρίς ειδικότητα, ενώ για το αν είχε δικαίωμα να πραγματοποιεί πλασμαφαιρέσεις ανέφερε πως αυτό θα αποδειχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Κλείνοντας, σημείωσε πως «11 Ιουλίου έχουν ανοίξει οι συζητήσεις και οι συνομιλίες. Το κινητό του εκλιπόντος θα δείξει πολλά», ενώ υπογράμμισε πως σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων μπορεί να έχει ακόμη και η συναυλία του τραγουδιστή.

Για τις καταθέσεις των νοσηλευτριών, ο δικηγόρος ανέφερε: «Εγώ δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους να πηγαίνουν αυτοβούλως να δίνουν καταθέσεις συνοδευόμενες από δικηγόρο. Γιατί, είναι κατηγορούμενες; Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί γίνεται αυτό;».

Όπως πρόσθεσε, προτίθεται να ζητήσει να ελεγχθούν περισσότερα τηλεφωνικά δεδομένα: «Εγώ απλά θα υποβάλω κάποια αιτήματα να ανοίξουν και κάποια άλλα τηλέφωνα, γιατί από ό,τι ξέρουμε όλοι έχουν ανοίξει μόνο τριών ανθρώπων που είναι μέσα. Θα ζητήσω να ανοίξουν αρκετών ανθρώπων ακόμα που σχετίζονται με την υπόθεση».

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση να αφήσει αιχμές για συγκεκριμένα πρόσωπα: «Δεν θέλω να αφήσω αιχμή καμία για κανέναν ακόμα. Όταν θα έχω στα χέρια μου τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μου επιτρέψουν να το κάνω, θα το κάνω. Θα δικαιωθεί ο Μαζωνάκης, με κάθε τρόπο, αλλά όχι εις βάρος ενός ανθρώπου, εφόσον βεβαίως αυτός ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για όλα».

Τι υποστηρίζει η 56χρονη για τη μέθη και τη μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός ανέφερε: «Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για τα όσα ακούγονται για μέθη και αντίδοτο η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρήτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα».

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν πήγε μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι κατέβηκε μαζί του, αλλά δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο: «Ας διαβάσουμε λίγο τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Κατέβηκε να πάει. Το γιατί δεν πήγε είναι πολύ εύκολο. Τον Μαζωνάκη ήρθαν 4 τραυματιοφορείς να τον πάρουν. Δεν χωράει πέμπτος άνθρωπος μέσα. Οι ίδιοι οι γιατροί το λένε. Κατέβηκε για να πάει, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα. Δεν χωρούσε».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε διαφορετικά το περιστατικό: «Στο ασθενοφόρο, στο αυτοκίνητο δηλαδή, ήταν οι δύο διασώστες και μία εκπαιδευόμενη διασώστρια και ταυτόχρονα έφτασε και το μηχανάκι το οποίο ήταν με έναν διασώστη. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν τέσσερις διασώστες, ένας με μηχανάκι και τρεις με το ασθενοφόρο. Η γιατρός στην αρχή έδειξε διάθεση να συνοδεύσει. Όταν έφτασε στο ασθενοφόρο και της είπαν οι διασώστες πάμε στο “Ελπίς” είπε ότι εγώ νόμιζα ότι θα πάμε στον “Ευαγγελισμό”, στο “Ελπίς” δεν έρχομαι. Σηκώθηκε και έφυγε και δεν συνόδευσε».

Έσπασε η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης

Οι νοσηλεύτριες του ιατρείου αποτελούν σημαντικό κομμάτι της έρευνας και οι καταθέσεις τους εξετάζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στη δική της κατάθεση, η 56χρονη περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως ανέφερε, σε κάποια στιγμή η θεραπεία ενδέχεται να σταμάτησε προσωρινά επειδή έσπασε η φλέβα του τραγουδιστή, διευκρινίζοντας ότι η ίδια δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο δωμάτιο.

«Ενώ εγώ ήμουν στο χώρο με την άλλη ασθενή, γύρω στις 4 άκουσα την γιατρό, ή είπε σε κάποια να φωνάξει τον γιατρό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πιο πριν είχα άκουσα την γιατρό να ζητά από την άλλη νοσηλεύτρια να φέρει πάπια για τον Μαζωνάκη. Έχει συμβεί πολλές φορές να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας να χρησιμοποιήσει ασθενής πάπια. Είναι πολύ σύνηθες, λόγω των υγρών. Έπειτα συνεχίστηκε κανονικά η θεραπεία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή διέκοψαν γιατί έσπασε η φλέβα, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, γιατί εγώ δεν μπήκα στο δωμάτιο. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι να φωνάξουν τον γιατρό δεν αντιλήφθηκα να συνέβη κάτι».

Η δικηγόρος των νοσηλευτριών, Κατερίνα Κωστή, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι κάθε κατάθεση θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε.

«Το τι έχει καταθέσει η κάθε μία θα κριθεί ανάλογα με την καθεμία. Για ποιο λόγο κατέθεσε τι και υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις. Θα ελεγχθεί προσωπικά για την καθεμία τι είπε, γιατί το είπε, κάτω από ποιο καθεστώς το είπε και αν αυτό αποτελεί ψέμα ή ανακρίβεια και αν διορθώθηκε ή δεν διορθώθηκε», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε πως οι εντολείς της δεν είχαν αντιληφθεί κάτι στον χώρο εργασίας τους που να τους προκαλεί υποψίες για όσα συνέβαιναν.

«Σε κάθε περίπτωση δεν έβλεπαν κάτι το οποίο να τις ανησυχεί και να τους δημιουργεί υποψίες για κάτι. Δεν είχαν αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Είναι ράκος. Όλες τους είναι καταβεβλημένες, έχουν υποστεί μία μεγάλη ψυχολογική πίεση. Δεν είναι εύκολο στον χώρο εργασίας σου ένας άνθρωπος να μην αισθάνεται καλά και μετά να πληροφορείσαι ότι έχασε τη ζωή του. Το να ακούς από τα κανάλια ότι θα βρεθείς κατηγορούμενος για κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει, δεν είναι εύκολο», είπε χαρακτηριστικά.

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