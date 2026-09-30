Θρήνος στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών

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Θρήνος επικρατεί στην Κοζάνη για τον θάνατο βρέφους 20 μηνών.

Το βρέφος μετέφεραν οι γονείς του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής Κλινικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου με συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.

Το βρέφος παρουσίασε σπασμούς, που οδήγησαν σε ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και για μία ώρα του έκαναν ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατάφεραν, δυστυχώς να το κρατήσουν στη ζωή.

Θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

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