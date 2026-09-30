UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

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Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου, συμπεριέλαβε στο «πινάκιό» της, ποινές για 4 απ’ τις 5 ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προκριματικές σειρές των τριών Κυπέλλων Ευρώπης.

Συγκεκριμένα επέβαλλε πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με το συνολικό ποσό και για τους τέσσερις να φτάνει τις 140.500 ευρώ.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά όργανα της UEFA στις ελληνικές ομάδες:

ΑΕΚ (81.000 ευρώ)

1.ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 – 26 Αυγούστου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 20.000 ευρώ

Ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 46.01(c) των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 5.000 ευρώ

Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

2.ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 – 8 Σεπτεμβρίου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

Παναθηναϊκός (35.500 ευρώ)

1.ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 – 11 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 7.000 ευρώ.

2.Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παραβάσεις και ποινές:

Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 25.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα από τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) – Προειδοποίηση στον Γιάκομπ Νίστρουπ.

3.Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 3.500 ευρώ.

ΠΑΟΚ (20.000 ευρώ)

1.ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Ποινή: Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

2.Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Ποινή: Προειδοποίηση.

ΟΦΗ (4.000 ευρώ)

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 – 20 Αυγούστου 2026 – Europa League

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 4.000 ευρώ.

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