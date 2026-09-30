UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

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Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου, συμπεριέλαβε στο «πινάκιό» της, ποινές για 4 απ’ τις 5 ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προκριματικές σειρές των τριών Κυπέλλων Ευρώπης.
Συγκεκριμένα επέβαλλε πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με το συνολικό ποσό και για τους τέσσερις να φτάνει τις 140.500 ευρώ.
Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά όργανα της UEFA στις ελληνικές ομάδες:
1.ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 – 26 Αυγούστου 2026 – Champions League
Παραβάσεις και ποινές:
2.ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 – 8 Σεπτεμβρίου 2026 – Champions League
Παραβάσεις και ποινές:
1.ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 – 11 Αυγούστου 2026 – Conference League
Παράβαση: Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.
Ποινή: Πρόστιμο 7.000 ευρώ.
2.Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League
Παραβάσεις και ποινές:
3.Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League
Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.
Ποινή: Πρόστιμο 3.500 ευρώ.
1.ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League
-Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.
-Ποινή: Πρόστιμο 20.000 ευρώ.
2.Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League
-Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.
-Ποινή: Προειδοποίηση.
ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 – 20 Αυγούστου 2026 – Europa League
Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 4.000 ευρώ.
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