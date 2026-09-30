search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 02:06
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 00:42

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

30.09.2026 00:42
UEFA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου, συμπεριέλαβε στο «πινάκιό» της, ποινές για 4 απ’ τις 5 ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προκριματικές σειρές των τριών Κυπέλλων Ευρώπης.

Συγκεκριμένα επέβαλλε πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με το συνολικό ποσό και για τους τέσσερις να φτάνει τις 140.500 ευρώ.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά όργανα της UEFA στις ελληνικές ομάδες:

ΑΕΚ (81.000 ευρώ)

1.ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 – 26 Αυγούστου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

  • Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 20.000 ευρώ
  • Ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 46.01(c) των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 5.000 ευρώ
  • Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 2.000 ευρώ.
  • Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

2.ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 – 8 Σεπτεμβρίου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

  • Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 18.000 ευρώ.
  • Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

Παναθηναϊκός (35.500 ευρώ)

1.ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 – 11 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 7.000 ευρώ.

2.Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παραβάσεις και ποινές:

  • Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA – Πρόστιμο 25.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό.
  • Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα από τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) – Προειδοποίηση στον Γιάκομπ Νίστρουπ.

3.Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 3.500 ευρώ.

ΠΑΟΚ (20.000 ευρώ)

1.ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Ποινή: Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

2.Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Ποινή: Προειδοποίηση.

ΟΦΗ (4.000 ευρώ)

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 – 20 Αυγούστου 2026 – Europa League

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA – Πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 93-91 με τον Φουρνιέ να παίρνει «φωτιά»

Premier League: Επίσημα ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι για όλες τις οικονομικές κατηγορίες – Οι «εικονικές» συμβάσεις και η ώρα της ποινής

Νέο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο – Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΚΕΔ και άλλα έξι άτομα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nisyros
ΕΛΛΑΔΑ

Προσάραξη ιστιοφόρου στη Νίσυρο – Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

gaka-komianos
ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα είχε προτείνει πλασμαφαίρεση και στον υπνοθεραπευτή: «Γέλασα μόλις άκουσα το ποσό» (Video)

macron-felipe
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Γερουσία μπλόκαρε τη συνθήκη φιλίας με τη Γαλλία εν μέσω της επίσκεψης Μακρόν

trump ai dinner
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σημαντική» η αυτορρύθμιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Στο ίδιο τραπέζι με τους ισχυρούς της τεχνολογίας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
touni-new
LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη κλείνει την croissanterie της στο Παρίσι για λίγες ημέρες - Η ανακοίνωση του καταστήματος

Ισοπαλία ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ δίνει η Public Issue - Media
ΘΕΜΑ

Σοκ: Καταγγελία στο ΕΣΡ κατά Interview για δημοσκόπηση που ήταν έτοιμη πριν… ολοκληρωθεί - Τι περιλαμβάνει ο φάκελος, η στάση του ΣΕΔΕΑ

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 02:05
nisyros
ΕΛΛΑΔΑ

Προσάραξη ιστιοφόρου στη Νίσυρο – Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

gaka-komianos
ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα είχε προτείνει πλασμαφαίρεση και στον υπνοθεραπευτή: «Γέλασα μόλις άκουσα το ποσό» (Video)

1 / 3