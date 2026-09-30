Προσάραξη ιστιοφόρου στη Νίσυρο – Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες

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Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης, 29/9, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του λιμένα της Νισύρου.

Στο σκάφος, που έφερε ελληνική σημαία, βρίσκονταν τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι Γερμανίας. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό, με περιπολικό σκάφος και όχημα να μεταβαίνουν στο σημείο.

Με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού, οι τέσσερις επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν από το ιστιοφόρο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του αλιευτικού «ΔΕΣΠΟΙΝΑ», το σκάφος αποκολλήθηκε από τα αβαθή και οδηγήθηκε με ασφάλεια στον λιμένα «Πάλλων» Νισύρου.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε εισροή υδάτων στο ιστιοφόρο, ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Νισύρου. Παράλληλα, έχει απαγορευτεί ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

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