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29.09.2026 23:40

Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα στην πλατεία Κολιάτσου

29.09.2026 23:40
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Παράσυρση πεζής από ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29/9, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είναι έγκυος, και τραυματίστηκε, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή της.

Μετά το περιστατικό, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο ΚΑΤ.

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