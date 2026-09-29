Η Ιωάννα Τούνη κλείνει την croissanterie της στο Παρίσι για λίγες ημέρες – Η ανακοίνωση του καταστήματος

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Σε ολιγοήμερη παύση λειτουργίας της croissanterie που άνοιξε στο Παρίσι πριν από λίγες ημέρες προχωρά η Ιωάννα Τούνη, όπως έγινε γνωστό, από σχετική ανάρτηση που έγινε σήμερα (28/9) στον επίσημο λογαριασμό του καταστήματος στο Instagram.

Η influencer έκανε πρόσφατα ένα νέο επιχειρηματικό βήμα εκτός Ελλάδας, ανοίγοντας στη γαλλική πρωτεύουσα ένα μαγαζί που πουλάει καφέ και κρουασάν, με το όνομα «Fat Rat».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του καταστήματος, το μαγαζί αποφασίστηκε να μείνει κλειστό για λίγες ημέρες, προκειμένου να γίνουν κάποιες αλλαγές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τι ακριβώς περιλαμβάνει η εν λόγω ανανέωση.

«Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη – ήταν περισσότερη απ’ όση θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε το επίπεδο. Θα παραμείνουμε κλειστά για λίγες ημέρες, όσο ετοιμάζουμε τα πάντα. Τα λέμε σύντομα, με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέ. Η ομάδα του Fat Rat» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Όπως είχε κάνει γνωστό η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, εργαζόταν περίπου ενάμιση χρόνο πριν υλοποιήσει το νέο αυτό επιχειρηματικό βήμα, το οποίο -όπως εξήγησε- έκανε σε συνεργασία με την ξαδέρφη της, η οποία εργάζεται ως σεφ στη γαλλική πρωτεύουσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η influencer τόνισε τη συναισθηματική αξία που έχει για εκείνη το νέο μαγαζί της, εξηγώντας πως αποτελεί την υλοποίηση ενός ονείρου που είχε εδώ και χρόνια.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή… Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν. Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef Panagouu – που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω. Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το “δεν γίνεται” και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις. Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου. Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί, αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα. Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου» είχε πει, μεταξύ άλλων.

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