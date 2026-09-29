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29.09.2026 10:21

Γιάννης Μπέζος: «Οι “Σούπερ Ήρωες” είναι η τελευταία μεγάλη σειρά που κάνω – Κουράστηκα, δεν με γοητεύει πια» (Video)

29.09.2026 10:21
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Στα μελλοντικά επαγγελματικά του σχέδια αναφέρθηκε ο Γιάννης Μπέζος, με αφορμή την κωμωδία «Σούπερ Ήρωες» όπου πραταγωνιστεί, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι και η τελευταία μεγάλη σειρά στην οποία παίρνει μέρος.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός τόνισε ότι κουράστηκε και νιώθει ότι δεν τον γοητεύει πια, επισημαίνοντας πως χτύπησαν για τον ίδιο κάποια «καμπανάκια» σωματικής και ψυχικής κόπωσης.

«Οι Σούπερ Ήρωες συνεχίζονται και δεύτερη σεζόν. Είναι η τελευταία σειρά που κάνω. Εννοώ μεγάλη σειρά που έχει απαιτήσεις τέτοιες. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψει, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ μικρά και ενδιαφέροντα. Σειρά επεισοδίων πολλών είναι η τελευταία μου. Κουράστηκα, δεν με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή που κάνω και δεν νομίζω ότι μου προσθέτει μέσα μου κάτι. Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ» είπε αρχικά.

«Το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο επαγγελματικά. Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου. Δηλαδή όταν λέω καθόλου, ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις. Η δουλειά η δική μας, αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεπερνάμε το μέτρο ποτέ σε όλα τα πράγματα» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς πυροδοτούν κάποιες τοποθετήσεις του, ο Γιάννης Μπέζος, υπογραμμίζει ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί είναι δύσκολο για κάποιους να αποδεχτούν κάποιες αλήθειες. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος δεν επηρεάζεται από όποια άποψη εναντίον του, επισημαίνει.

«Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι κάτι ενδιαφέρον είναι», απαντά ο Γιάννης Μπέζος και συμπληρώνει: «Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα ή δεν έχει. Απλώς πολλές φορές -και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό- δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς την αλήθεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη θρησκεία, υποστηρίζοντας ότι ο Θεός δεν είναι παρά μια εφεύρεση του ανθρώπου κυρίως υπό τον φόβο του θανάτου.

«Ο Θεός είναι μια εφεύρεση ανθρώπινη, η οποία γίνεται από φόβο, κυρίως από τον φόβο του θανάτου. Στην περίπτωση λοιπόν του θανάτου, ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου. Και εξ αυτού δημιουργούνται οι θρησκείες. Ενώ η βάση της φιλοσοφίας είναι η απορία, η βάση της θρησκείας είναι ο φόβος» τόνισε.

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