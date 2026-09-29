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29.09.2026 09:36

Σακίρα: «Θέλω να σπουδάσω ιατρική – Έπρεπε να γίνω γιατρός, όχι τραγουδίστρια»

29.09.2026 09:36
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Τη διάθεσή της να ασχοληθεί με την ιατρική όταν ολοκληρώσει τη μουσική της διαδρομή εξέφρασε η Σακίρα, αποκαλύπτοντας πως οι κοντινοί της άνθρωποι την αντιμετωπίζουν, ήδη, ως εμπειρική γιατρό.

Σε δηλώσεις της στο podcast του Netflix «Con todo», η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στα μελλοντικά της σχέδια, επισημαίνοντας ότι έχει μια ιδιαίτερη… κλίση στις διαγνώσεις.

«Ναι, θα ήθελα να σπουδάσω ιατρική, γιατί οι άνθρωποι που με γνωρίζουν πάντα λένε ότι είμαι εμπειρική γιατρός, επειδή μου αρέσει πολύ η ιατρική και συνέχεια κάνω διαγνώσεις: “Αυτό που έχεις είναι αυτό”. Οι φίλοι μου πάντα έρχονται σε μένα και με ρωτούν: “Έι, τι να κάνω;”».

Η απόφαση για το πανεπιστήμιο

Εξηγώντας τη σκέψη της για τη μετάβαση σε έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό χώρο, η τραγουδίστρια συμπλήρωσε:

«Έχω ένα ένστικτο. Εγώ έπρεπε να γίνω γιατρός. Δεν έπρεπε να γίνω τραγουδίστρια, έπρεπε να γίνω γιατρός. Οπότε, όταν ο κόσμος αρχίσει να ακούει λιγότερο τη μουσική μου, όταν όλο αυτό αρχίσει να περνάει λίγο από τη μόδα, τότε θα πάω στο πανεπιστήμιο να σπουδάσω ιατρική. Νομίζω πως ναι».

Η Σακίρα έκανε τις δηλώσεις αυτές παράλληλα με τις εμφανίσεις της στη Μαδρίτη, όπου αποθεώθηκε από περισσότερους από 50.000 θεατές στο Iberdrola Music και το Macondo Park.

Εκεί μοιράστηκε τη σκηνή με τον Αλεχάντρο Σανθ, ερμηνεύοντας μαζί του το «La tortura» και το «Corazón partío».

«Ο αδελφός μου, ο μεγαλύτερος, ο Αλεχάντρο Σανθ» δήλωσε, παρουσιάζοντας τον καλλιτέχνη στο κοινό.

«Δεν ξέρεις πόση χαρά νιώθω που σε έχω εδώ κοντά. Τα λέμε αυτές τις ημέρες. Απόλαυσε την αγάπη αυτού του μέρους του λατινικού κόσμου. Σίγουρα θα τραγουδήσουμε σύντομα κάτι μαζί» είχε γράψει ο Σανθ πριν τη συναυλία στα social media.

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