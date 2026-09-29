Κέα: Απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΙΟΝΙΣ» λόγω μηχανικής βλάβης

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Απαγορεύθηκε ο απόπλους στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ» στο λιμάνι της Κέας, λόγω μηχανικής βλάβης, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κέα προς το Λαύριο, μεταφέροντας 110 επιβάτες, 20 Ι.Χ. αυτοκίνητα, τέσσερα φορτηγά και ένα δίκυκλο.

Οι επιβάτες και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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