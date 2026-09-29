Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

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Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (29/9) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Νωρίτερα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές δεδομένων όπως viber και στην περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης τους.

Παράλληλα, εκκρεμούν άλλα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Τα αιτήματα αφορούν την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για το κινητό τηλέφωνο του θανόντα βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη, καθώς και την κλήτευση ως μαρτύρων του Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Όπως επεσήμανε στο δικαστήριο ο συνήγορος της οικογένειας Ναλμπάντη, Όθωνας Παπαδόπουλος, το αίτημα που υπέβαλε η οικογένεια του μηχανοδηγού για τον Άδωνι Γεωργιάδη αφορά την δημόσια δήλωση του τελευταίου λίγες μέρες μετά τα Τέμπη ότι αν ο τότε υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια στα τρένα τότε δεν θα έμπαινε κανείς σε αυτά ενώ η κλήση του Δημήτρη Μαρκόπουλου σχετίζεται με τον ρόλο του ως προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Το αίτημα για το κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη αφορά συγκεκριμένα το υπηρεσιακό του τηλέφωνο που παραδόθηκε από την αστυνομία στην αρραβωνιαστικιά του μετά το δυστύχημα και αν με αυτό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο αφότου η επιβατική αμαξοστοιχία αναχώρησε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατομεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χάθηκαν επειδή δύο τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή»

Ο Δημήτρης Μπουρνάζης, ο οποίος έχασε τον πατέρα και τον αδελφό του, αναφέρθηκε στο χάος που επικράτησε τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, όταν προσπαθούσε να εντοπίσει τους ανθρώπους του.

«Την επόμενη μέρα το πρωί με πήρε ο αδελφός του πατέρα μου. Πήρα και τον αδελφό και τον πατέρα μου, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Τα κινητά τους είχαν καταστραφεί. Ήρθαμε στη Λάρισα, δεν μπορούσα να μάθω τίποτα, δεν υπήρχε καμία οργάνωση, ήταν ένα χάος. Δεν βρήκαμε τίποτα στα χαρτιά των επιζώντων», ανέφερε.

Όπως είπε, η οικογένεια έδωσε δείγμα DNA και συνέχισε να αναζητά πληροφορίες για την τύχη των δικών της ανθρώπων.

«Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε μήπως πήγε κάτι λάθος και μπήκαν σε μια γραμμή το 2023. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε τι είχε γίνει».

Ο Δημήτρης Μπουρνάζης έκανε λόγο για μια τραγωδία που, όπως υποστήριξε, οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη και παραλείψεις. «Όλοι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα από αμέλεια ανθρώπων που δεν έχουν συναίσθηση τι γίνεται γύρω τους. Βρίσκονται άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης, διορίζονται από έναν γνωστό. Μιλάω για τους υπουργούς, τους σταθμάρχες. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Λειτουργούσαν πανάρχαια βαγόνια. Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι είμαστε ασφαλείς».

«Δεν μπορώ να πιστέψω εν έτει 2023 ότι ο πατέρας και ο αδελφός μου χάθηκαν επειδή δύο τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή. Αυτή τη στιγμή θα ζούσαν. Θα ήθελα να αποδώσετε δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτά τα τρένα θα μπορούσατε να είστε εσείς. Η δικαιοσύνη και οι ποινές θα πρέπει να είναι παραδειγματικές», τόνισε, προσθέτοντας πως «αν πέσουν στα μαλακά, αυτό θα ξανασυμβεί».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Αθανασία Μπουρνάζη, κόρη και αδελφή των θυμάτων. Περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία και την αδυναμία της οικογένειας να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.

«Όλα ξεκίνησαν όταν μπήκαν σε αυτό το τρένο. Πήγαιναν να δουν τον ανιψιό μου. Μου έστελναν φωτογραφίες που ήταν χαρούμενοι. Μια μέρα με παίρνει ο αδελφός μου και μου λέει ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή. Ούτε σενάριο φαντασίας δεν ήταν αυτό. Πίστευα πως ήταν ζωντανοί. Είδαμε τις λίστες με όσους είχαν σωθεί, αλλά δεν ήταν εκεί».

Μιλώντας για τον πατέρα και τον αδελφό της, ανέφερε: «Ο πατέρας μου ήταν ένας δυνατός και άξιος άνθρωπος. Ο αδελφός μου είχε πάρα πολλά όνειρα. Πιστεύαμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι θα πήγαιναν στον προορισμό τους και μας γύρισαν πίσω δύο φέρετρα».

Κλείνοντας την κατάθεσή της, ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες σε όσους κριθούν υπεύθυνοι. «Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει. Δυστυχώς όλα κυκλοφορούν ακόμη με τον ίδιο ρυθμό. Μπαίνουν στα τρένα και δεν ξέρουν αν θα βγουν ζωντανοί, ζουν από τύχη».

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