Μαρινάκης: Προτεραιότητά μας το πετρέλαιο θέρμανσης – Η Ευρώπη να καταλάβει ότι δεν ζούμε σε κανονική περίοδο

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την παροχή περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης εντός των ορίων των ευρωπαϊκών οροφών δαπανών, αποφεύγοντας την αύξηση της φορολογίας.

Σχετικά με την ακρίβεια, ο κ.

Μαρινάκης ανέφερε ότι πάνω από 400 προϊόντα θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας μειωμένων τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος υπεραμύνθηκε των φορολογικών ελαφρύνσεων και των κοινωνικών επιδομάτων που έχουν θεσπιστεί, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης επικεντρώνεται στη στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης.

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Στον οδικό χάρτη των νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, ότι «δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο».

«Ο πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη, με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιθλώντας στο Action24 ενώ αναφερόμενος στις τιμές της βενζίνης πρόσθεσε ότι «εκεί είμαστε εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων».

Οι περαιτέρω ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε για τα μέτρα στήριξης ότι «θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε. Παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία», και πρόσθεσε:

«Χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος ζητάει να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών πρέπει να πει ποιον φόρο θα αυξήσουμε για να πάρουμε αυτό το μέτρο».

Ο ίδιος τόνισε ότι «απαντάμε με πράξεις και πολιτικές σε θεωρίες και μεγαλοστομίες».

«Ενώ η βασική μας πολιτική είναι η μείωση φόρων έχουμε μειώσει πάνω από 80 φόρους, 91 αν σκεφτεί κανείς αυτούς που θα μειωθούν το 2027 σύμφωνά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πράγματα που θα νομοθετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα»τόνισ ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Παράλληλα, είμαστε μια κυβέρνηση που είδε μια πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης θεσμοθέτησε κάποια κοινωνικά επιδόματα με μόνιμα χαρακτηριστικά.

Παράδειγμα το επίδομα μητρότητας δεν απευθύνεται σε πλούσιους απευθύνεται σε μητέρες άνεργες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότισσες, μισθωτές που για 9 μήνες παίρνουν τον κατώτατο μισθό. Μέχρι πρότινος έπαιρναν ένα εφάπαξ επίδομα κάτω των 1000 ευρώ».

«Τέτοιες περιπτώσεις τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων η στήριξη των ενοικιαστών τα 2 ενοίκια στους δασκάλους νοσηλευτές γιατρούς που υπηρετούν εκτός έδρας δεν είναι ευκαιριακά επιδόματα όλα όσα έχουμε κάνε έχουν έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πάνω από 400 προϊόντα με μειωμένες τιμές

Όσον αφορά στην ακρίβεια, ο Π. Μαρινάκης επεσήμανε ότι περισσότερες από 400 ετικέτες προϊόντων θα μετάσχουν στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας μειωμένων τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι «η συμφωνία κυρίων ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών»,

«Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια», πρόσθεσε Παύλος Μαρινάκης, ενώ απαντώντας στην αντιπολίτευση επεσήμανε:

«Όσο επικίνδυνη για τον δημόσιο διάλογο είναι η λογική της αντιπολίτευσης ότι όσα δίνουμε εμείς είναι ψίχουλα, τόσο λάθος είναι να λέμε ότι αυτά που δίνουμε εμείς δημιουργούν μια χώρα-παράδεισο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση».

«Η συμφωνία κυρίων ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών», σημείωσε, ενώ ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 60 εκατ. ευρώ στην αγορά.

«Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια», πρόσθεσε.

Βολές κατά Τσίπρα και κατά ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ΦΠΑ και στο ασφαλιστικό σύστημα της περιόδου διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού.

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τώρα τις ελαφρύνσεις στο εκκαθαριστικό τους», είπε, αντιπαραβάλλοντας τις σημερινές φορολογικές παρεμβάσεις με εκείνες της περιόδου Τσίπρα: «Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας αύξησε το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος».

Έφερε ως παράδειγμα έναν ελεύθερο επαγγελματία και τη σύζυγό του με δύο παιδιά, για τους οποίους, σύμφωνα με τον ίδιο, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται στο μισό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν τον προβληματίζει η δημοσκοπική άνοδος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ωστόσο ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο «στα δύσκολα, όπως κι εμείς, έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα».

Εξαπολύοντας βολές κατά του Ν. Ανδρουλάκη, ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει «να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών».

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