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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τάκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΚΗΣ

29.09.2026 09:53

Καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Οι δύο ημερομηνίες για τα νέα μέτρα στήριξης – Τι προβλέπει το κυβερνητικό πλάνο

29.09.2026 09:53
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Με πρώτο σταθμό τις ανακοινώσεις της 30ής Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα και δεύτερο τις παρεμβάσεις της 14ης Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση ανοίγει έναν νέο κύκλο στήριξης των νοικοκυριών. Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ επαναφέρει στο επίκεντρο την καθημερινότητα, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιδιώκει να μετατρέψει τις αντοχές της οικονομίας σε χειροπιαστή ανακούφιση απέναντι στο κόστος ζωής.

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Ηλία, στο δημαρχείο. Στις 12:00 θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου, όπου αναμένεται να μιλήσει για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης, αλλά και να στείλει μηνύματα με αφορμή τις άστοχες δηλώσεις βουλευτών που σκίασαν την εικόνα της κυβέρνησης. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.

Ως προς το ταξίδι του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργάτες του αναφέρουν ότι ο απολογισμός των επαφών έχει δύο όψεις: την εκτίμηση ότι ενισχύεται η διεθνής αναγνώριση της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και την ανησυχία για τη διάρκεια της γεωπολιτικής και οικονομικής αναστάτωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία αποσαφήνισης των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Στήριξη με το βλέμμα στη δημοσιονομική ισορροπία

Η βασική κατεύθυνση είναι η πρόσθετη στήριξη του εισοδήματος, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Η κυβέρνηση θέλει να διαφυλάξει περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της διεθνούς συγκυρίας, αποφεύγοντας δεσμεύσεις που θα εξαντλούσαν πρόωρα τους διαθέσιμους πόρους. Πρόκειται για μια επιλογή που, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, συνδέει την κοινωνική πολιτική με την αξιοπιστία της οικονομίας, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη οι παρεμβάσεις να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Στο πρακτικό σκέλος, οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα καλύπτουν αρχικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Όπως έχει εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η μεταβλητότητα των διεθνών τιμών επιβάλλει συχνή επανεκτίμηση, ενώ η περιορισμένη διάρκεια των μέτρων επιτρέπει προσαρμογές όπου και όποτε χρειαστεί.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι αποφάσεις τοποθετούνται μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του, στις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνδυασμό κρατικής στήριξης και εμπορικών παρεμβάσεων των διυλιστηρίων, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Η Αθήνα επιδιώκει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε μια ενδεχόμενη προσωρινή μείωσή του να μη συναντήσει το εμπόδιο των ορίων δαπανών.

Το Μαξίμου εντάσσει τις έκτακτες παρεμβάσεις στη συνολικότερη πολιτική μόνιμης ενίσχυσης των εισοδημάτων. Στην επίσημη εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ περιλαμβάνονται η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης του Νοεμβρίου στα 400 ευρώ και η επέκτασή της σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για επαγγελματίες και οικογένειες. Η πολιτική επιδίωξη είναι οι παρεμβάσεις αυτές να λειτουργήσουν σωρευτικά, περιορίζοντας την απώλεια αγοραστικής δύναμης.

Η αντιπαράθεση, πάντως, ήδη οξύνεται. Τη Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστέρηση και επανέφερε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις εισηγήσεις της αντιπολίτευσης δημοσιονομικά επισφαλείς. Για την κυβέρνηση, το πολιτικό στοίχημα είναι πλέον συγκεκριμένο: να αποδείξει ότι η δημοσιονομική προσοχή μπορεί να συνυπάρξει με ουσιαστική προστασία των πολιτών. Οι εξαγγελίες των επόμενων ημερών θα κρίνουν εάν οι οικονομικές αντοχές της χώρας μεταφράζονται πράγματι σε μεγαλύτερη ασφάλεια για τα νοικοκυριά.

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