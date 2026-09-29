Σύννεφα στην υποψηφιότητα Γιαννούλια για τη δημαρχία του Σικάγο – Η αγωγή κατά του κολλητού του Βασίλη Κικίλια

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Σύννεφα πυκνώνουν πάνω από την υποψηφιότητα του Αλέξη Γιαννούλια για τη δημαρχία του Σικάγο, αφού η αγωγή που κατατέθηκε εναντίον του από συνυποψήφιό του ανοίγει δικαστικό μέτωπο ακριβώς τη στιγμή που η προεκλογική κούρσα αρχίζει να παίρνει φωτιά και με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός, κολλητός φίλος του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για το City Hall, έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό οικονομικό απόθεμα και έχει εξασφαλίσει σημαντικές πολιτικές και συνδικαλιστικές στηρίξεις. Την ίδια ώρα, όμως, διεκδικεί και την επανεκλογή του στη θέση του Secretary of State του Ιλινόις στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Αυτό ακριβώς το διπλό εκλογικό στοίχημα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης που μπορεί να επηρεάσει τη σύνθεση της κούρσας για τη δημαρχία. Ο υποψήφιος δήμαρχος Μπιλ Κουίνλαν προσέφυγε στις 22 Σεπτεμβρίου στο Circuit Court της κομητείας Κουκ, ζητώντας να ξεκαθαριστεί εάν ο εκλογικός νόμος της Πολιτείας επιτρέπει σε πολιτικούς που διεκδικούν την επανεκλογή τους στα σημερινά τους αξιώματα να καταθέσουν παράλληλα υποψηφιότητα για το δημαρχείο. Στην ίδια προσφυγή περιλαμβάνονται, εκτός από τον Γιαννούλια, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικ Κουίγκλι και η ταμίας της Cook County, Μαρία Πάππας.

Η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης βρίσκεται στη χρονική περίοδο των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Ο Γιαννούλιας διεκδικεί τον Νοέμβριο την επανεκλογή του ως Secretary of State, ενώ η εκλογή για τον δήμαρχο του Σικάγο θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2027. Η περίοδος κατά την οποία οι υποψήφιοι για τη δημαρχία θα πρέπει να καταθέσουν τις υπογραφές τους είναι από τις 19 έως τις 26 Οκτωβρίου. Έτσι δημιουργείται ένα χρονικό παράθυρο μέσα στο οποίο ένας πολιτικός μπορεί να έχει καταθέσει υποψηφιότητα για τη δημαρχία, ενώ ταυτόχρονα παραμένει υποψήφιος για το αξίωμα που ήδη κατέχει.

Ο Κουίνλαν υποστηρίζει ότι αυτό δεν επιτρέπεται από το άρθρο 10-7 του Illinois Election Code, που αφορά την ταυτόχρονη διεκδίκηση «ασυμβίβαστων» πολιτικών αξιωμάτων. Ζητά από το δικαστήριο να δώσει δεσμευτική ερμηνεία πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των υποψηφιοτήτων. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να μετατρέψει ένα πολιτικό επιχείρημα που ήδη ακούγεται στην προεκλογική περίοδο σε καθαρά νομικό ζήτημα.

Το θέμα, πάντως, δεν είναι τόσο απλό όσο θα μπορούσε να δείχνει μια πρώτη ανάγνωση της αγωγής. Νομικός ειδικός σε θέματα εκλογών που μίλησε στους Chicago Sun-Times εκτίμησε ότι το επιχείρημα του Κουίνλαν αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, καθώς η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να αφορά υποψηφιότητες για διαφορετικά αξιώματα που κρίνονται στην ίδια εκλογική αναμέτρηση και όχι απαραίτητα δύο διαφορετικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ερώτημα που έχει τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου είναι η ερμηνεία της διάταξης και όχι μια ήδη κριθείσα απαγόρευση της υποψηφιότητας Γιαννούλια.

Η αλλαγή του εκλογικού ημερολογίου το 2024 είναι αυτή που δημιούργησε τη σημερινή ιδιόμορφη κατάσταση. Οι υποψήφιοι για τη δημαρχία πρέπει πλέον να έχουν καταθέσει τις υπογραφές τους πριν από τις πολιτειακές εκλογές του Νοεμβρίου. Για τον Κουίνλαν, αυτή η αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή δημιουργεί την ταυτόχρονη παρουσία δύο υποψηφιοτήτων για διαφορετικές εκλογές. Για την άλλη πλευρά, όμως, ακριβώς αυτή η διαφορά των εκλογικών ημερομηνιών αποτελεί το βασικό επιχείρημα ότι δεν πρόκειται για δύο υποψηφιότητες στην ίδια κάλπη.

Ο ίδιος ο Γιαννούλιας δεν επέλεξε να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Κουίνλαν. Η επικοινωνιακή του ομάδα απάντησε ότι ο υποψήφιος παραμένει επικεντρωμένος στις συζητήσεις με τους κατοίκους του Σικάγο και στα ζητήματα που τους απασχολούν, με πρώτο την ασφάλεια και το κόστος ζωής. Και ο Γιαννούλιας έχει λόγο να κρατά χαμηλούς τόνους στην αντιπαράθεση με τον Κουίνλαν. Η υποψηφιότητά του έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό βάρος. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα για τη χρηματοδότηση της κούρσας προς τη δημαρχία, το προεκλογικό του ταμείο ανέρχεται περίπου στα 22 εκατ. δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό που έχουν συγκεντρώσει οι υπόλοιποι υποψήφιοι μαζί. Η οικονομική του βάση στηρίζεται σε σημαντικές δωρεές, επιχειρηματικούς κύκλους αλλά και εργατικά συνδικάτα.

Ο Γιαννούλιας ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του στις 2 Αυγούστου, σε εκδήλωση στο Bronzeville, στα γραφεία του IBEW Local 134. Από την πρώτη ημέρα επιχείρησε να δώσει το στίγμα της εκστρατείας του, μιλώντας για μια πόλη που χρειάζεται αποτελεσματικότερη διοίκηση και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ασφάλεια. Μεταξύ άλλων, έχει δεσμευθεί για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον αστυνομικών έως το 2030 και έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής του ShotSpotter, της τεχνολογίας εντοπισμού πυροβολισμών που είχε καταργήσει η διοίκηση του Μπράντον Τζόνσον.

Στα σχολεία έχει πάρει επίσης σαφή θέση για τις σχολικές μονάδες με πολύ χαμηλές εγγραφές μαθητών. Σε συνέντευξή του στο CBS Chicago έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σχολείο στο οποίο φοιτούν μόλις 27 μαθητές, ενώ το κτίριο έχει χωρητικότητα 1.000 μαθητών. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της εξέτασης του κλεισίματος τέτοιων σχολείων, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται η απορρόφηση πόρων από ένα ήδη πιεσμένο σχολικό σύστημα χωρίς να εξετάζεται η πραγματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.

Στο οικονομικό μέτωπο, ο Γιαννούλιας έχει δηλώσει αντίθετος στον corporate head tax, υποστηρίζοντας ότι το Σικάγο βρίσκεται σε ανταγωνιστικά δυσμενή θέση απέναντι σε άλλες αμερικανικές πόλεις. Παράλληλα, έχει μιλήσει για μεταρρύθμιση στη φορολογία ακινήτων και αύξηση του κατώτατου μισθού. Στο ζήτημα των Chicago Bears έχει ταχθεί υπέρ της παραμονής της ομάδας στην πόλη, αλλά χωρίς, όπως έχει δηλώσει, να δοθούν απεριόριστες φορολογικές διευκολύνσεις.

Να υπενθυμίσουμε και τη στήριξη που αναμένεται να έχει από ομογενείς ο Γιαννούλιας, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα παίζοντας μπάσκετ με τη φανέλα του Πανιωνίου. Εκεί συνυπήρξε με τον Βασίλη Κικίλια, με τον οποίο διατηρεί σχέση από εκείνα τα χρόνια. Άλλωστε, στις 7 Αυγούστου ο Κικίλιας δημοσίευσε μήνυμα στηρίζοντας δημόσια τον παλιό του συμπαίκτη, γράφοντας «Go, Alexi, for Mayor!» και παραπέμποντας στα χρόνια του Πανιωνίου, όταν ο Γιαννούλιας αγωνιζόταν στη θέση του πλέι μέικερ.

Ο Γιαννούλιας, πάντως, δεν είναι άγνωστος στην αμερικανική πολιτική. Είχε εκλεγεί πολιτειακός ταμίας του Ιλινόις το 2006 και αργότερα επέστρεψε στην ενεργό πολιτική, κερδίζοντας το 2022 την εκλογή για Secretary of State. Σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια διαφορετική μάχη: να μεταφέρει την πολιτική του διαδρομή από το επίπεδο της Πολιτείας στο δημαρχείο του Σικάγο.

Η κούρσα, πάντως, έχει πλέον ανοίξει για τα καλά. Ο Μπράντον Τζόνσον ανακοίνωσε την προσπάθειά του για δεύτερη θητεία, ενώ απέναντι στον Γιαννούλια κινούνται ήδη η πολιτειακή Comptroller Σουζάνα Μεντόζα, ο Μάικ Κουίγκλι, ο Γουίλι Γουίλσον και άλλοι υποψήφιοι. Ο Γιαννούλιας έχει σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά αποθέματα της κούρσας, όμως η δικαστική προσφυγή του Κουίνλαν προσθέτει μια νέα και καθόλου αμελητέα παράμετρο στην προσπάθειά του.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι ο Οκτώβριος. Από τις 19 έως τις 26 του μήνα θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες για τη δημαρχία και ακριβώς εκεί θα δοκιμαστεί το νομικό επιχείρημα που έχει θέσει ο Κουίνλαν. Μέχρι τότε, ο Γιαννούλιας συνεχίζει κανονικά την εκστρατεία του.

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