Οι «κακομοίρηδες», τα κυβερνητικά «καλάμια» και ο εκνευρισμός στο Μαξίμου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα όσα είπε πριν από μερικές μέρες η Ντόρα Μπακογιάννη περί κυβερνητικών «καλαμιών» και αλαζονικών συμπεριφορών μπορεί να ενόχλησαν αρκετά από τα στελέχη της ΝΔ. Δυστυχώς γι’ αυτούς, όμως, η επιβεβαίωση των λόγων της πρώην υπουργού ήρθε πολύ γρήγορα.

Το «λάθος» αυτή τη φορά έγινε από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος έκανε λόγο για τα κόμματα που εκπροσωπούν τους «κακομοίρηδες και τους νοικοκύρηδες», χωρίζοντας ουσιαστικά τους Έλληνες πολίτες σε δύο κατηγορίες.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο βουλευτής Πιερίας Σπύρος Κουλκουδίνας είχε και αυτός μιλήσει απαξιωτικά για τους Έλληνες πολίτες, σημειώνοντας ότι «όποιος δεν έχει δέκα ευρώ για να βάλει βενζίνη, ας πάει με τα ΜΜΜ στη δουλειά του», ενώ και ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε στους Έλληνες εκδρομείς, λέγοντας ότι οι «εθνικές οδοί είναι γεμάτες αυτοκίνητα».

Με δεδομένο ότι οι στιγμές είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν μέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες που ταλανίζονται από την ακρίβεια, οι δηλώσεις αυτές έρχονται να πυροδοτήσουν το ήδη κακό κλίμα στο κυβερνών κόμμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «άδειασε» πανηγυρικά τον Χάρη Θεοχάρη, χαρακτηρίζοντας άστοχη τη δήλωσή του, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο ζήτησε από τον υφυπουργό να ανακαλέσει άμεσα.

Ο Χάρης Θεοχάρης ανασκεύασε, παραδεχόμενος ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η κριτική του αφορούσε αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση παρουσιάζει την εικόνα της χώρας και όχι τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ερωτηθείς ευθέως εάν μετάνιωσε για τη συγκεκριμένη φράση, ο υφυπουργός απάντησε ρητά: «Εννοείται, εννοείται. Προσωπικά δεν έχω λόγο να πω για παρερμηνεία των λεγομένων μου. Σας εκφράζω αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Προφανώς, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός στην έκφρασή μου».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η πρόθεσή του ήταν να στηλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, όπως υποστήριξε, μηδενίζουν την πρόοδο της χώρας και περιγράφουν μια «ανύπαρκτη, κακόμοιρη, μίζερη και φοβική Ελλάδα», αγνοώντας την πραγματική προσπάθεια που κάνει η κοινωνία στην καθημερινότητά της.

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη και στο βάθος… διορθωτικές κινήσεις

Οι παραφωνίες που καταγράφονται από τα κυβερνητικά στελέχη προβληματίζουν ιδιαίτερα το επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι’ αυτό, στην αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο θέμα, επισημαίνοντας ότι οι συμπεριφορές ορισμένων στελεχών θολώνουν το μήνυμα της κυβέρνησης και δίνουν «τροφή» στην αντιπολίτευση για επιθέσεις.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν, πάντως, ότι εάν συνεχιστεί αυτή η πολυφωνία, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις, καθώς εκτιμούν πως τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθη.

Τονίζουν, μάλιστα, ότι, αν και ο ανασχηματισμός δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, εφόσον οι παραφωνίες και οι δημόσιες τοποθετήσεις που προκαλούν προβλήματα στην κυβέρνηση συνεχιστούν.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας στο ΕΕΑ: Πέντε θέσεις για την ανάπτυξη και 10 εργαλεία – Στο επίκεντρο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα – «Μια 3η θητεία ΝΔ θα επιδεινώσει τη θέση των ΜμΕ»

«Καρφιά» Γιώργου Βλάχου κατά ΝΔ σε ερώτηση για τους συνεπείς δανειολήπτες: «Να ξαναβρούμε την επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια»

Κεραμέως για επίδομα ανεργίας: «Το θέμα είναι λήξαν» – Χρηστίδης: «Το έχετε μετατρέψει σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών»