Γάζα: Ισραηλινή επίθεση με drone σε διαμέρισμα – Ένας νεκρός και τραυματίες

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Ισραηλινή επίθεση με drone έπληξε διαμέρισμα στη συνοικία Αλ-Νασρ, δυτικά της πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα ένας Παλαιστίνιος να χάσει τη ζωή του σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σίφα.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε δείχνει παιδιά με σοβαρά τραύματα, τα οποία δέχονται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες και ιατρικό προσωπικό μετά την επίθεση.

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