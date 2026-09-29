Δίκη για τα Τέμπη: Σήμερα η απόφαση για κινητά σταθμάρχη και μηχανοδηγού – Εισαγγελική πρόταση και για κλήτευση Γεωργιάδη – Μαρκόπουλου

Takeaways by to pontiki AI Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εισέρχεται σήμερα στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων με την εξέταση 13 μαρτύρων.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας εξετάζει τρία εκκρεμή αιτήματα που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης σε κινητά τηλέφωνα.

Τα αιτήματα αφορούν την εξέταση των συσκευών του κατηγορούμενου σταθμάρχη και του θανόντα βοηθού μηχανοδηγού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν προσπάθειες επικοινωνίας κατά την ημέρα του δυστυχήματος.

Επιπλέον, υποβλήθηκε αίτημα για την κλήτευση του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου ως μαρτύρων, με το δικαστήριο να αναμένει την εισαγγελική πρόταση για να αποφανθεί επί του ζητήματος.

Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη σιδηροδρομικών οργανισμών, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες που ενδέχεται να επιφέρουν ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

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Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται σήμερα, Τρίτη (29/9) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Την ίδια στιγμή εκκρεμούν τρία αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Δύο αιτήματα αφορούν την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα κινητά τηλέφωνα του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας και του θανόντα βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη. Το τρίτο αίτημα αφορά την κλήτευση ως μαρτύρων του Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Όπως επεσήμανε στο δικαστήριο ο συνήγορος της οικογένειας Ναλμπάντη, Όθωνας Παπαδόπουλος, το αίτημα που υπέβαλε η οικογένεια του μηχανοδηγού για τον Άδωνι Γεωργιάδη αφορά την δημόσια δήλωση του τελευταίου λίγες μέρες μετά τα Τέμπη ότι αν ο τότε υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια στα τρένα τότε δεν θα έμπαινε κανείς σε αυτά ενώ η κλήση του Δημήτρη Μαρκόπουλου σχετίζεται με τον ρόλο του ως προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Το αίτημα για το κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη αφορά συγκεκριμένα το υπηρεσιακό του τηλέφωνο που παραδόθηκε από την αστυνομία στην αρραβωνιαστικιά του μετά το δυστύχημα και αν με αυτό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο αφότου η επιβατική αμαξοστοιχία αναχώρησε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Παρεμφερές είναι το αίτημα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για το κινητό του σταθμάρχη που κατασχέθηκε μετά το δυστύχημα, αν δηλαδή υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιο Κουτσούμπα.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα για το κινητό του σταθμάρχη. Συγκεκριμένα πρότεινε την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS,MMS καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης.

Η πρόεδρος επεσήμανε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα γίνει προσπάθεια για απόφαση επί του αιτήματος στην σημερινή συνεδρίαση ενώ για τα δύο νέα αιτήματα αναμένεται πρώτα η πρόταση της εισαγγελέως.

Υπενθυμίζεται πως για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατομεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

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