Κινηματογραφική καταδίωξη στα Καλάβρυτα – Διαρρήκτες εμβόλισαν περιπολικό και έγιναν «καπνός»

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Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν χθες (28/9) στην περιοχή των Καλαβρύτων, με αστυνομικούς να καταδιώκουν δύο άτομα που διέρρηξαν κατοικία στην Πλατανιώτισσα.

Σύμφωνα με το kalavrytanews, δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην Πλατανιώτισσα Καλαβρύτων, επιχειρώντας να αποσπάσουν αντικείμενα και χρήματα.

Κατά την αποχώρησή τους έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος βρέθηκε μπροστά τους.

Οι δύο άνδρες αφού τον απείλησαν, επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση εντοπισμού τους. Δύο περιπολικά με τέσσερις αστυνομικούς κινήθηκαν από διαφορετικές κατευθύνσεις, επιχειρώντας να κλείσουν τα πιθανά σημεία διαφυγής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα των δραστών στην περιοχή κοντά στο Δροσάτο, προς Γουμένισσα. Οι δύο άνδρες, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλισαν αστυνομικό περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν πιθανά περάσματα και δρόμους διαφυγής, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Μάνεσι.

Η επιχείρηση έφτασε μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δύο δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα με το οποίο είχαν διαφύγει και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα, το οποίο τους ανέμενε στην περιοχή.

Το πρώτο όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την αστυνομία, ενώ πλέον αποτελεί σημαντικό στοιχείο των ερευνών για την υπόθεση.

Με το δεύτερο όχημα οι δράστες κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα κινήθηκε προς Καλάβρυτα και πιθανότατα να πήγε προς Πούντας – Καλαβρύτων, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα πιθανά σημεία στα οποία μπορεί να κατευθύνθηκαν οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ένας από τους εμπλεκόμενους να έχει κινηθεί ή να έχει αναζητήσει καταφύγιο στην περιοχή μεταξύ Τρεχλού και Λαπάτες.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν με μεγάλη επιθετικότητα κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, φτάνοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο να εμβολίσουν αστυνομικό όχημα.

Η κινητοποίηση των αρχών συνεχίζεται μέχρι τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

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