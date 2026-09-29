Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη – Η δεύτερη του ίδιου ιδιοκτήτη

Takeaways by to pontiki AI Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά από απόφαση της Περιφέρειας, καθώς διαπιστώθηκε η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε ότι στην κλινική χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ασθενείς με μη ογκολογικές διαγνώσεις, γεγονός που εγείρει υποψίες για υποβολή ψευδών στοιχείων προς αποζημίωση στον ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, απουσία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και παράνομες εργασιακές πρακτικές με τους συνεργαζόμενους ιατρούς.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών ευθυνών, καθώς και στους αρμόδιους φορείς για πειθαρχικές κυρώσεις.

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«Σφραγίζεται» σήμερα η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια μετά την σχετική απόφαση που υπέγραψε χτες ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και την οποία θα επιδώσει σήμερα δικαστικός επιμελητής.

Σημειώνεται ότι ο κ. Γιουτίκας, μιλώντας στο ThessPost ανέφερε ότι μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, σφράγισε και δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη, σε απόφαση σφράγισης και δεύτερης κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη, μετά τη διαπίστωση αναντιστοιχιών στον αριθμό των κλινών και στο προσωπικό.

Η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της ανατολικής Θεσσαλονίκης και ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από καταγγελία, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα.

Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του.

Σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της «στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα».

Xορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα

Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο «ογκολογικό τμήμα» της κλινικής, ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής.

Ασθενείς του ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις, οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Τα ανωτέρω αποτελούν, σύμφωνα με την ΕΑΔ, ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Η συγκεκριμένη κλινική είχε ελεγχθεί το 2025 από την επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας, η οποία διαπίστωσε ότι η δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Ωστόσο, η ΕΑΔ επισημαίνει ότι στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον δικό της έλεγχο, δηλαδή μεταξύ άλλων την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος.

Σύμφωνα με την Αρχή, «η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας».

Η ΕΑΔ εισηγήθηκε στην Περιφέρεια, ως αρμόδια υπηρεσία, να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική και στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ, για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.

Η ανακοίνωση της ΕΑΔ

Κατόπιν καταγγελίας επιθεωρητές/τριες – ελεγκτές/τριες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησαν έλεγχο σε ιδιωτική κλινική, με αντικείμενο τη διαπίστωση της νόμιμης ή μη λειτουργίας της, ιδίως ως προς την επάρκεια του προσωπικού.

Ευρήματα:

1. Η κλινική:

έθεσε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του,

ανάρτησε ενημερωτικό υλικό (βίντεο) στην ιστοσελίδα της στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί Ογκολογικό Τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα,

δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους Τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία,

δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. Ακτινοδιαγνώστης, κοκ),δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

2. Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το Ογκολογικό Τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο «Ογκολογικό Τμήμα» της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής.

Ο ιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω Τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της Κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους.

3. Δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

4. Η Επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής έτους 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Η Επιτροπή, τελικώς, εισηγήθηκε α) την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης της κλινικής και μη συμμόρφωσης με συστάσεις και παρατηρήσεις της και β) μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις αρχές 2026, την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, η Επιτροπή στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική Έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον έλεγχο της ΕΑΔ, ήτοι: την ύπαρξη πλήρους εξοπλισμένου «Ογκολογικού Τμήματος», την ύπαρξη θαλάμου βιολογικής ασφάλειας προς χρήση, την διαφήμιση του μη νόμιμου Ογκολογικού Τμήματος στο διαδίκτυο, την ύπαρξη γραφείου ιατρού με ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι τμημάτων δεν παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, ότι οι συνεργαζόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν έγγραφες συμβάσεις και την μη ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

5. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε Εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

Αναφορικά με την παράλειψη /εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων αναζητήθηκαν αρμοδίως πειθαρχικές ευθύνες.

Συστάσεις:

Η Ε.Α.Δ. εισηγήθηκε:

Στη Περιφέρεια, ως αρμόδια υπηρεσία, να προβεί

α) στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής,

β) στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, και,

γ) στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και σε πληροφόρηση περί των τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μη τήρηση, με σχετική εγκύκλιο και κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

α) να εφαρμόζει συσταλτικά και όχι διασταλτικά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4600/2019, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Επίσης, οι χρονικές προθεσμίες που θέτει προς συμμόρφωση (ή και προσκόμισης στοιχείων) να τηρούνται αυστηρά και, με την παρέλευση τους, να εκκινεί αμελλητί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες,

β) να μην δέχεται, στο πλαίσιο των ελέγχων ιδιωτικών κλινικών, την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Διοικητικά υπεύθυνους κλινικών, ως δικαιολογητικά, παρά να αιτείται την υποβολή των εγγράφων όπως αυτά έχουν κατατεθεί.

Στην ιδιωτική κλινική να προβεί στη διόρθωση της ιστοσελίδας της ώστε η ενημέρωση περί των παροχών της να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργία της.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

– Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

– Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών.

– Στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.

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