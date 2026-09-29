Ούτε σήμερα αποχωριζόμαστε τις ομπρέλες μας: Βροχερό σκηνικό, ισχυροί άνεμοι, σταθερή η θερμοκρασία 

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H Ευρώπη παρουσιάζει ένα έντονα διχασμένο καιρικό σκηνικό, καθώς ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων παγιδεύει θερμές αέριες μάζες στη Δυτική και Κεντρική Γηραιά Ήπειρο. Στον αντίποδα το ίδιο σύστημα αναγκάζει ψυχρότερες αέριες μάζες να βολεύονται πάνω απο εμάς… προκαλώντας… επίμονους βοριάδες, ψύχρα και κάποιες βροχές!

Πιο αναλυτικά λοιπόν, σήμερα Τρίτη (29/9) ξεκινώντας από τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στον Έβρο και την Μακεδονία με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν κυρίως στα ανατολικά μέχρι το τέλος της ημέρας. Πιθανές είναι ωστόσο οι ψιχάλες στα ορεινά. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στο Ιόνιο και στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου ο ήλιος θα κυριαρχεί με κάποιες σκόρπιες νεφώσεις. Αντιθέτως, στις Σποράδες και στα ανατολικά της Θεσσαλίας τα σύννεφα ίσως δώσουν κάποιες ασθενείς και κυρίως τοπικές βροχές.

Νοτιότερα, αναμένονται κάποιες βροχές στην Εύβοια και δευτερευόντως στην Ανατολική Στερεά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στο νότιο Ιόνιο, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγο πιο συννεφιασμένο ουρανό στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων. Τέλος, στην Κρήτη θα σημειωθούν περισσότερες βροχές κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού. Αντιθέτως, στα Δωδεκάνησα ηλιόλουστος θα παραμείνει ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Καστελόριζο δεν θα λείψουν οι νεφώσεις.

Όσον αφορά το πεδίο των ανέμων τώρα, αναμένονται για ακόμη μια μέρα ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ και στα κεντρικά ίσως και 7. Αντιθέτως, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και δεν θα προβληματίσουν.

Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά. Έτσι, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και μόνο στα Δυτικά αλλά και στα Δωδεκάνησα ίσως και τους 26 βαθμούς κελσίου. Φυσικά, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ψύχρα παραμένει έντονη στα ηπειρωτικά ενώ το κρύο κυριαρχεί στα πιο ορεινά.

Στην Αττική προβλέπεται αρχικά καλός καιρός ενώ σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που πιθανώς να δώσουν λίγες ψιχάλες κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Οι βοριάδες εξακολουθούν να επηρεάζουν τα ανατολικά του νομού με εντάσεις έως 6 μποφόρ και έως 4-5 στον Σαρωνικό και το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αίθριος θα είναι ο καιρός με κάποιες νεφώσεις και πιθανές ψιχάλες στα γύρω ορεινά. Βαρδάρης αρχικά και στροφή σε νοτιάδες αργότερα μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (30/9), γινόμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, αφού η διαταραχή που μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο αποφασίζει παραδόξως να επιστρέψει και να δώσει περισσότερες βροχές ξανά στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στην Κρήτη.Με θυελλώδεις βοριάδες ωστόσο, δεν δύναται τα ισχυρά φαινόμενα να περάσουν τις ορεινές μας ασπίδες και να επεκταθούν. Με απλά λόγια…κρατάμε αδιάβροχο και ομπρέλα μαζί μας για παν ενδεχόμενο και απολαμβάνουμε τον φθινοπωρινό άστατο ουρανό!

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