Το φθινόπωρο επιβλήθηκε στην ώρα του: Βροχερό Σαββατοκύριακο, αισθητή ψύχρα και οι ομπρέλες ανά χείρας

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Το φθινόπωρο επιβλήθηκε στην ώρα του, κάνοντας πλέον τις ζακέτες απαραίτητες για τις πρωινές και βραδινές μας βόλτες. Κι αν ο ήλιος το μεσημέρι μάς χαμογελάει, το κάνει απλώς για να κρυφτεί λίγο αργότερα, υπενθυμίζοντάς μας πως η αλλαγή της εποχής είναι πια εδώ. Ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ιδιαίτερα ατμοσφαιρικά ασταθής, ετοιμάζοντας ένα άκρως φθινοπωρινό και βροχερό Σαββατοκύριακο.

Σταδιακή επιδείνωση από τα βορειοδυτικά

Για σήμερα Παρασκευή (25/9), η μέρα ξεκινά με εναλλαγές ήλιου και συννεφιάς. Από νωρίς το μεσημέρι, ατμοσφαιρική διαταραχή επηρεάζει τη χώρα μας ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά. Έτσι, προς το απόγευμα στην Ήπειρο και τα Βόρεια Επτάνησα τα σύννεφα θα πυκνώσουν, δίνοντας βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά γρήγορα έως το βράδυ θα επεκταθούν στα υπόλοιπα Επτάνησα, τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Αιτωλοακαρνανία.

Στη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Σαρωνικού και την Πελοπόννησο αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις, αν και πιθανές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στην Ηλεία και την Αχαΐα. Αντίθετα, στα ανατολικά ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και το Αιγαίο συνολικά η μέρα θα κυλήσει με καθαρό ουρανό και ηλιοφάνεια.

Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι νεφελώδης με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και λίγες βροχές, πιο έντονες στα Χανιά, ενώ στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο θα παραμείνει αίθριος.

Οι βοριάδες επιμένουν στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο. Στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριοι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, ενισχυμένοι αργότερα στα βόρεια τμήματα.

Το θερμόμετρο παραμένει κολλημένο το μεσημέρι στους 23 με 26°C σε όλη τη χώρα (και έως 10 βαθμούς χαμηλότερα στα ορεινά), ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφονται μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά και ημιορεινά.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-14 έως 24°C. Στη Θεσσαλονίκη ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες βροχές στις γύρω περιοχές, ενισχυμένους νοτιάδες στον Θερμαϊκό έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο από 13 έως 23°C.

Γενικευμένη ασταθεια, ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις

Το Σάββατο (26/9), μόνο στα νησιά του Αιγαίου θα κυριαρχήσει ο ήλιος με λίγες αραιές νεφώσεις και πιθανότητα για σκόρπιες ψιχάλες προς το βράδυ.

Στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο ο καιρός θα είναι έντονα άστατος. Από νωρίς το πρωί βροχές θα εκδηλώνονται σε Ήπειρο, Επτάνησα, Θεσσαλία, Δυτική Πελοπόννησο, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Όσο περνάει η μέρα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Στερεά και την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Τοπικά και πρόσκαιρα οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πιο εξασθενημένοι στα κεντρικά, και ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ στα νότια. Στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί από νότιες και ανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει νέα πτώση το μεσημέρι, φτάνοντας τους 22 με 25°C συνολικά. Πιο αναλυτικά, θα φτάσει τους 24 με 25°C μόνο στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, τους 23°C στα δυτικά και μόλις τους 18 με 20°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά θα καταγραφούν ξανά μονοψήφιες τιμές.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Την Κυριακή (27/9) διατηρούνται κάποιες βροχές κυρίως στα νότια τμήματα μαζί με την ψύχρα, αν και στα δυτικά η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη συνέχεια το σκηνικό διατηρεί μια σχετική αβεβαιότητα. Με απλά λόγια… η ατάκα «πάρε ζακέτα» γίνεται πλέον καθημερινή πραγματικότητα! Βγάλτε τα φθινοπωρινά από τη ντουλάπα, ετοιμάστε ομπρέλες και καλωσορίστε τη νέα εποχή!

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