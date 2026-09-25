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25.09.2026 07:04

ΗΠΑ: Πέθανε 76χρονος που είχε τραυματιστεί στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσυλβάνια

25.09.2026 07:04
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Πέθανε ο 76χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2024 στην πολιτεία Πενσυλβάνια όπου έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους αυτούς που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσυλβάνια, τη 13η Ιουλίου 2024.

Επίσης ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο κ. Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί.

«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές, με κεφαλαία γράμματα, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσυλβάνια, Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.

Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του προέδρου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 08:23
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