Καύσιμα: Στα δύο ο Οκτώβριος – Γιατί οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο

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Σε καθεστώς… δεκαπενθήμερης παράτασης περνά ο λογαριασμός των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν επιτρέπει να «κλειδώσουν» από τώρα οι παρεμβάσεις για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πλέον βήμα βήμα, με δύο κρίσιμες ημερομηνίες: 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου.

Η πρώτη απόφαση θα αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο κίνησης και μόνο για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου. Η επιδότηση στην αντλία αναμένεται, εκτός απροόπτου, να διατηρηθεί στα 10 λεπτά ανά λίτρο, όμως η διάρκειά της δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα.

Στις 14 Οκτωβρίου θα ανοίξει ξανά ο φάκελος. Με βάση τις διεθνείς τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε, θα αποφασιστεί η παρέμβαση στο ντίζελ για το δεύτερο δεκαπενθήμερο και, ταυτόχρονα, θα κλειδώσει το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η χρονική απόσταση είναι μικρή: την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 15 Οκτωβρίου, αρχίζει η διάθεσή του στην αγορά. Η επιλογή των αποφάσεων ανά δεκαπενθήμερο δεν συνδέεται μόνο με την πορεία του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα έχει ξεκαθαρίσει και τι προτίθενται να κάνουν τα διυλιστήρια. Οι εμπορικές εκπτώσεις που ενδέχεται να δοθούν θα προστεθούν στην κρατική παρέμβαση και θα επηρεάσουν την τελική τιμή στην αντλία.

Έτσι, αντί ενός μέτρου που θα ανακοινωθεί μία φορά και θα ισχύσει για ολόκληρο τον μήνα, δημιουργείται ένας μηχανισμός συνεχούς επανεξέτασης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Για το πετρέλαιο θέρμανσης το βασικό πρόβλημα παραμένει η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην τιμή που προκύπτει χωρίς μέτρα και σε εκείνη που επιδιώκεται να εμφανιστεί στην πρεμιέρα.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, χωρίς πρόσθετη παρέμβαση η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Ο στόχος παραμένει να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ, ενώ σε ευνοϊκότερο σενάριο διεθνών τιμών και με συνδυασμό κρατικής παρέμβασης και εμπορικών εκπτώσεων θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα. Το ακριβές ύψος της παρέμβασης, ωστόσο, δεν πρόκειται να οριστικοποιηθεί πριν από τις 14 Οκτωβρίου.

Αυξημένο επίδομα για 1,2 εκατ. νοικοκυριά

Περισσότερο προχωρημένος είναι ο σχεδιασμός για το επίδομα θέρμανσης. Η κατεύθυνση είναι να αυξηθούν οριζόντια τα ποσά για περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά, χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων και χωρίς περιορισμό του αριθμού των δικαιούχων.Το σημερινό δημοσιονομικό κόστος του επιδόματος ανέρχεται σε περίπου 173 εκατ. ευρώ, ενώ θα διατηρηθεί η διαφοροποίηση της ενίσχυσης ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Πίσω πηγαίνει ο ΕΦΚ

Αντίθετα, χάνει έδαφος το σενάριο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Στις επιλογές που είχαν εξεταστεί περιλαμβανόταν για το πετρέλαιο θέρμανσης η μείωση του ΕΦΚ από τα 410 στα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Το κόστος, όμως, είναι υψηλό και τα δημοσιονομικά περιθώρια περιορισμένα.

Συνολικά ο ΕΦΚ στα καύσιμα αποδίδει περίπου 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, ενώ μία μεγαλύτερη φορολογική παρέμβαση θα πρέπει να χωρέσει και στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις οροφές δαπανών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Οκτώβριος ξεκινά χωρίς ολόκληρο το πακέτο να έχει κλειδώσει. Οι οδηγοί θα γνωρίζουν στις 30 Σεπτεμβρίου τι θα πληρώνουν στο πρώτο μισό του μήνα, αλλά για το δεύτερο δεκαπενθήμερο και –κυρίως– για τον λογαριασμό της θέρμανσης θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

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