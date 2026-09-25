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25.09.2026 09:20

Επανήλθαν στον Λευκό Οίκο οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico

25.09.2026 09:20
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Από χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδας) ξαναέπιασαν δουλειά στον Λευκό Οίκο οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico.

Αμερικανικά ΜΜΕ  κατέγραψαν την αλλαγή στάσης του Λευκού Οίκου, ενώ νωρίτερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς σε ρεπορτάζ του ανέφερε ότι τα τρία αποκλεισμένα ΜΜΕ κίνησαν  ενέργειες για άμεση ακρόαση από δικαστήριο ακριβώς επειδή δεν είχε εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση/εντολή για επαναφορά τους στην Προεδρική κατοικία.

Το NBC ανέβασε στην ιστοσελίδα του λίγο μετά θέματα από τέσσερις ρεπορτερς του, σύμφωνα με το οποίο η Μπέτσι Κλάιν του CNN και η Λόρα ΜπαρονΛόπεζ του MS NOW άρχισαν να κάνουν ρεπορτάζ σε απευθείας συνδέσεις από τον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Πέμπτης και λίγο μετά το Politico ανάρτησε ότι δημοσιογράφος του βρίσκεται επίσης εκεί.

Δεν έχει γίνει γνωστό και σαφές γιατί απαγορεύτηκε η είσοδος στους δημοσιογράφους. Ο Λευκός Οίκος σε σχετικό αίτημα του NBC δεν απάντησε ως τη στιγμή που μεταδόθηκε το ρεπορτάζ του.

Στο μεταξύ ο δικαστής Κέλι απέρριψε το αίτημα των τριών ΜΜΕ για επείγουσα ακρόαση, έχοντας προηγουμένως λάβει υπόμνημα από την διευθύντρια Τύπου του Λευκού Οίκου, Μίκα Στόπεριτς.

Η Στόπεριτς ενώπιον του δικαστηρίου παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα της διοίκησης για την αποκατάσταση πρόσβασης των αποκλεισμένων διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Η διευθύντρια Τύπου ενημερώθηκε χθες στις 07.00 για να αποκαταστήσει την πρόσβαση στους συγκεκριμένους δημοσιογράφους κάτι που έγινε λίγο μετά. Η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε ότι στις 09.00 της Πέμπτη οι άδειες εισόδου  βρίσκονταν στην πύλη εισόδου έτοιμες για παραλαβή εντός μιας ώρας, ωστόσο δύο δημοσιογράφοι του CNN και ένας του MS NOW για έγιναν δεκτοί στις αφίξεις για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο ομόλογο του Σι Ζιπινγκ, ανέφεραν τα δύο ΜΜΕ.

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για τον Τύπο, αλλά όλα τα μέσα ενημέρωσης έπρεπε να δηλώσουν συμμετοχή για να λάβουν διαπιστευτήρια. Οι τρεις δημοσιογράφοι υπέβαλαν αίτηση, αλλά, όπως αναφέρεται,  τα διαπιστευτήριά τους δεν εκδόθηκαν. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, έδωσαν τα ονόματά τους και τα ονόματα των μέσων ενημέρωσης τους, αλλά απορρίφθηκαν.

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