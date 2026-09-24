Δικαστής μπλοκάρει την απαγόρευση Τραμπ σε CNN, MS NOW και Politico όμως ο Λευκός Οίκος δεν επιτρέπει την είσοδο των δημοσιογράφων

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Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε σήμερα την είσοδο των δημοσιογράφων του Politico, του MS NOW και του CNN παρά την δικαστική απόφαση για την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τριών μέσων ενημέρωσης.

Επιπλέον, η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico κατασχέθηκε, ανακοίνωσε το Politico, λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για δημοσιογράφους από τα CNN, MS NOW και Politico, λέγοντας ότι η απαγόρευση των τριών μέσων ενημέρωσης ήταν πιθανώς αντισυνταγματική.

Σε μια σημαντική ήττα για τον Τραμπ σε μια από τις μεγαλύτερες μάχες του με τα μέσα ενημέρωσης, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τιμ Κέλι εξέδωσε την εντολή του σε μια αγωγή που κατέθεσαν οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί αμφισβητώντας την απαγόρευση που ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Κέλι διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επιστρέψει αμέσως τις άδειες πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης και εμπόδισε τους αξιωματούχους να επιβάλουν την απαγόρευση για 14 ημέρες. Ο δικαστής απέρριψε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η απαγόρευση υποκινήθηκε από ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

«Τα πρακτικά δεν παρέχουν τεκμηριωμένη υποστήριξη στον ισχυρισμό των εναγομένων ότι η ανάκληση των διαπιστεύεσεων των εναγόντων θα προστατεύσει στην πραγματικότητα την εθνική ασφάλεια ή ότι η εθνική ασφάλεια θα τεθεί σε κίνδυνο εάν το δικαστήριο διατάξει την επαναφορά της πρόσβασής τους ενώ αυτή η δίκη προχωρά», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η απαγόρευση οφειλόταν σε «υποτιθέμενη έλλειψη αλήθειας και αρνητικότητα» των ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα τρία μέσα ενημέρωσης «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να αναφέρουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ και ΨΕΜΑΤΑ», και οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απαγόρευση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τα τρία μέσα ενημέρωσης μήνυσαν τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, λέγοντας ότι η απαγόρευση παραβίαζε τις προστασίες της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ για την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του Τύπου, καθώς και τα δικαιώματά τους για δίκαιη δίκη. Ζήτησαν προσωρινή εντολή περιορισμού που θα αποκαθιστούσε αμέσως την πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο, ενόσω εκκρεμεί η νομική τους υπόθεση.

Η νομική μάχη έχει ξεδιπλωθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ αγωνίζονται για να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Τα ποσοστά αποδοχής του έργου του Τραμπ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στις δημοσκοπήσεις εν μέσω ανησυχιών για ζητήματα όπως ο πόλεμος του Ιράν και ο πληθωρισμός.

Σε νομική κατάθεση την Τρίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα, και ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία να αναστείλει την πρόσβαση από τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Ένας συνασπισμός ομάδων για την ελευθερία του Τύπου και δεκάδες ειδησεογραφικοί οργανισμοί υπέβαλαν νομικό υπόμνημα την Τετάρτη υποστηρίζοντας τα τρία ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Υποστήριξαν ότι «η αφαίρεση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και των ειδησεογραφικών πρακτορείων λόγω της αντιληπτής συντακτικής τους άποψης παραβιάζει δεκαετίες νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου».Το υπόμνημα υπογράφηκε, μεταξύ άλλων, από την Επιτροπή Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου, το Reuters, την Washington Post και το Fox News.

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