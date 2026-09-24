MME ΗΠΑ: Νέα δικαστική ήττα για τον Τράμπ – Απορρίφθηκε αγωγή κατά της De Moines Register

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Περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή του Προέδρου Τράμπ σε βάρος της Des Moins Register, εφημερίδας του εκδοτικού ομίλου ΜΜΕ USA Today Co (πρώην Gannett), και της δημοσκόπου Ανν Σέλτζερ για παρέμβαση στις εκλογές, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι ανακριβής προεκλογική δημοσκόπηση της συνιστούσε απάτη κατά των αναγνωστών/ψηφοφόρων/καταναλωτών καθώς αφορούσε στο κόστος διαβίωσης συνταξιούχων.

Η απόρριψη της αγωγής αποτελεί προανάκρουσμα δικαστικής δοκιμασία της ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα εναντίον μέσων ενημέρωσης για την κάλυψη που αμφισβητεί.

Οι δικηγόροι του Τραμπ δηλώνουν ότι θα ασκήσουν έφεση.

Στην απόφασή του, ο δικαστής Σκοτ Μπίτλ ανέφερε ότι «η προσπάθεια του ενάγοντος να χρησιμοποιήσει τη νομοθεσία περί απάτης για να επικαλεστεί ευθύνη σχετικά με τη δημοσκόπηση δεν αποτελεί έγκυρο νομικό επιχείρημα, καθώς η πολιτική έκφραση προστατεύεται από το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, το μόνο ζήτημα που τίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου είναι εάν η Αίτηση διατυπώνει αξίωση που αναγνωρίζεται από το νόμο».

Ο δικαστής σημειώνει ακόμα: «Στην ουσία, η αγωγή των ενάγοντων επιδιώκει να επεκτείνει τόσο το νομοθετικό πλαίσιο όσο και το εθιμικό δίκαιο της Αϊόβα πέρα από τα τρέχοντα όριά τους, μετατρέποντας την έκφραση που απολαμβάνει τον υψηλότερη βαθμό προστασίας, βάσει της Πρώτης Τροπολογίας, σε ευθύνη».

«Σήμερα είναι μια νίκη για την Πρώτη Τροπολογία—και για τον ουσιαστικό ρόλο της ελευθερίας του Τύπου στην αμερικανική δημοκρατία. Είμαστε ικανοποιημένοι που το Δικαστήριο αναγνώρισε αυτό που αυτή η άκυρη αγωγή επιδίωξε να αποκρύψει: ότι οι ισχυρισμοί περί «ψευδών ειδήσεων» δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια τιμωρίας των ειδησεογραφικών πρακτορείων για κάλυψη που δεν αρέσει σε όσους βρίσκονται στην εξουσία», δήλωσε η Πόλι Γκράνφελντ Σάκ, επικεφαλής Νομική Σύμβουλός της USA TODAY Co. .

Μέχρι σήμερα, τα δικαστήρια έχουν ως επί το πλείστον ταχθεί υπέρ των εταιρειών μέσων ενημέρωσης, επικαλούμενα τη δύναμη της Πρώτης Τροπολογίας.

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