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24.09.2026 16:06

Επιβεβαιώνει το αδιέξοδο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο – «Αμετάβλητη η διάθεσή μας για συμφωνία»

24.09.2026 16:06
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Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση αν το Βρετανικό Μουσείο συμμερίζεται την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Daily Telegraph», σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο και σε ποια φάση βρίσκονται οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Μουσείου απαντώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε: «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες».

Περαιτέρω ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις στην εφημερίδα Financial Times του διευθυντή τού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας» για πρόοδο και στο θέμα των Γλυπτών. «Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση Μητσοτάκη στην εφημερίδα Guardian

Η διαφορά αυτή αναδεικνύεται με ιδιαίτερα σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και στο σημερινό άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού στην εφημερίδα Guardian.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών, ούτε ένα σχήμα βάσει του οποίου θα “δανειζόμασταν” τμήματα του δικού μας μνημείου», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 17:35
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