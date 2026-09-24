Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο ΟΑΚΑ λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία (Video)

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Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 26/9.

Τρεις ημέρες πριν από το μεγάλο μουσικό γεγονός, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στη σκηνή του σταδίου για τις τελευταίες πρόβες, με την εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» να παρουσιάζει το μεσημέρι της Πέμπτης, 24/9, αποκλειστικά πλάνα.

Με μαύρα γυαλιά στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Παρά τον βροχερό καιρό, η Άννα Βίσση πήρε θέση στη σκηνή και τραγούδησε ορισμένες από τις γνωστές επιτυχίες της. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν διακρίνεται, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιεί soundcheck, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου.

Για τη συναυλία έχει στηθεί μια μεγάλη παραγωγή, στην οποία συμμετέχουν περίπου 400 άνθρωποι. Το κόστος του φαντασμαγορικού σόου ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα μεγάλη ήδη από τις πρώτες ώρες της προπώλησης, όταν διατέθηκαν 64.000 εισιτήρια.

Στο πλευρό της Άννας Βίσση θα βρεθούν και ξεχωριστοί καλεσμένοι. Σε ρόλο guest θα εμφανιστεί ο DJ Argy, ενώ στη σκηνή θα ανέβει και η κιθαρίστρια Οριάνθη Παναγάρη, η οποία στο παρελθόν έχει συνεργαστεί και με τον Μάικλ Τζάκσον.

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