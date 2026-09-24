Απτόητος ο Macklemore ανακοίνωσε την Free Palestine Tour – Οι σπόντες για τον «απολιτίκ» Εντ Σίραν

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Τι κι αν ο Εντ Σίραν τον απομάκρυνε από την περιοδεία του επειδή εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους Παλαιστίνιους… ο Macklemore ανακοίνωσε την περιοδεία «Free Palestine Tour» μέσω των social media.

Ο ράπερ ανακοίνωσε ότι έχουν προγραμματιστεί τρεις συναυλίες: στις 26 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο, στις 29 Οκτωβρίου στο Παρίσι και στις 30 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.



Στη λεζάντα της ανάρτησης με την οποία ανακοίνωσε την περιοδεία, ο Macklemore έγραψε ότι ο κόσμος «αφυπνίζεται απέναντι στην παλαιστινιακή απελευθέρωση», κάτι που, όπως υποστηρίζει, συνιστά σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.



Στη συνέχεια φαίνεται να αφήνει αιχμές για τον άλλοτε φίλο του, τον Εντ Σίραν, γράφοντας: «Είναι 2026. Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να παίρνουν θέση, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινότητα. Να χρησιμοποιούν τη σκηνή για κάτι περισσότερο από την ψυχαγωγία. Να αντιδρούν όταν το κάλεσμα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη αντιμετωπίζεται με προσπάθειες φίμωσης».

Ο Εντ Σίραν δέχεται επικρίσεις μετά τους ισχυρισμούς του ότι δεν είχε καμία σχέση με την απομάκρυνση του ράπερ, αν και αρκετοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει και να τον υπερασπιστεί. Ο Macklemore υποστηρίζει επίσης ότι μια συντονισμένη προσπάθεια δισεκατομμυριούχων να περιορίσουν τον δημόσιο λόγο είναι επικίνδυνη και ότι ο κόσμος θα πρέπει να παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν.



Μετά την απομάκρυνσή του, όπως λέει ο ίδιος, έχει επικοινωνήσει με καλλιτέχνες που έχουν χρησιμοποιήσει τη σκηνή τους για να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Αν και, όπως αναφέρει, απομένουν αρκετές λεπτομέρειες να διευθετηθούν, η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί.

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