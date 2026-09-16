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Στοίχισε στον Ed Sheeran η επιλογή του να μην στηρίξει τον ράπερ Macklemore, που απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Loop.

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης έχασε 200.000 followers από το instagram, ενώ o Macklemore κέρδισε περίπου 1 εκατ. νέους followers.

Η διοργανώτρια εταιρεία απομάκρυνε τον βορειοαμερικανό ράπερ, επειδή εξέφρασε στη σκηνή τη στήριξη του στην Παλαιστίνη, εκνευρίσκοντας σημαντικούς ιδιοκτήτες σταδίων, συμπεριλαμβανομένου του φιλοισραηλινού Ρόμπερτ Κραφτ.

Ο πρόεδρος της Kraft Group είχε προηγουμένως εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι το στάδιό του «έχει μακροχρόνια δέσμευση να παρέχει ένα φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους επισκέπτες και να διασφαλίζει ότι οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο μας δεν παρέχουν πλατφόρμα για ρητορική μίσους».

«Δεν ήταν δική μου απόφαση η απομάκρυνση του Macklemore», λέει Ed Sheeran

Ο Ed Sheeran τόνισε ότι δεν ήταν δική του απόφαση, αλλά δεν έκανε και κάτι για να προστατέψει τον καλλιτένχη. Στη δήλωση που εξέδωσε στον απόήχο της απομάκρυνσης του Macklemore πήρε ίσες αποστάσεις όσον αφορά τη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το Ισραήλ. «Με έχει σοκάρει η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Βλέπω πόνο και ανθρώπινες τραγωδίες και στις δύο πλευρές», είπε χαρακτηριστικά.

«Επιλέγω να χρησιμοποιώ τη φήμη και την πλατφόρμα μου ως έναν χώρο ασφάλειας και καταφυγής, να διατηρώ τη διπλωματία και να κρατώ ανοιχτό τον διάλογο, όχι να τον κλείνω. Αν εστιάζουμε μόνο στο ποιος φωνάζει πιο δυνατά, τίποτα δεν θα αλλάξει. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς μπορεί κανείς να υπερασπιστεί την αλλαγή», πρόσθεσε.

Η δήλωση του χειροτέρευσε την κατάταση, καθώς συνέχισε να χάνει followers, ενώ αδελφός της Billie Eilish, Finneas, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Aaron Rowe, η δανέζικη μπάντα Lukas Graham και η ιρλανδική folk μπάντα Beoga, που είχαν guest εμφανίσεις, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την περιοδεία σε αλληλεγγύη στον Macklemore.

Οι πέντε καλλιτέχνες τις τελευταίες μέρες απέκτησαν συνολικά 1,6 εκατ. followers.

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