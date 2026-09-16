Δούρου για συνταγματική αναθεώρηση: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση»

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«Σήμερα είδαμε το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου σχολιάζοντας την σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Ο Βορίδης κόβει και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της Δεξιάς», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό» μιας «κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας» σε «προεκλογική αντιπαράθεση».

«Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να θέτει εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα ενόψει των εκλογών και ταυτόχρονα να κατηγορεί την αντιπολίτευση επειδή δεν συναινεί στη συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων. Είδαμε έναν πρωθυπουργό απομονωμένο να εργαλειοποιεί μία κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε η Ρ. Δούρου και τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Αριστερά, δεν δίνει λευκή επιταγή».

«Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα απέναντι σε όσους θέλουν να ευτελίσουν τη συζήτηση για την Αναθεώρηση. Και θα αγωνιστούμε στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα– ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Ένα Σύνταγμα που θα προστατεύει τα δημόσια αγαθά και θα διασφαλίζει ότι καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός και κανένας υπουργός δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου», κατέληξε.

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