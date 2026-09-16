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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο οποίο παρασύρθηκαν από μηχανή τρία άτομα, ένα ζευγάρι με το παιδάκι τους.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή με τη Δέγλερη, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, με τις συνθήκες του τροχαίου να διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα που μετέφεραν το ανδρόγυνο και τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδάκι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία.

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