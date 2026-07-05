Θεσσαλονίκη: 22χρονος προσέκρουσε σε τέσσερα οχήματα και παρέσυρε πεζούς

Ένας 22χρονος, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια να συγκρουστεί με δύο πεζούς, με συνέπεια τον τραυματισμό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (05/07) σε περιοχή της Καλαμαριάς. Ο 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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