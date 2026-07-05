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05.07.2026 10:59

Σοκ στην Κρήτη: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε μέσα σε μισή ώρα

05.07.2026 10:59
lagokefalos

Προβληματισμό προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου Κρήτης, όπου ένας σκύλος έχασε τη ζωή του λίγα μόλις λεπτά αφού κατανάλωσε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα.

Η «κηδεμόνας» του, Μαρία Καλουδιώτη, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν κατοικίδια να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για τον σοβαρό κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν τα τοξικά αυτά ψάρια στις παραλίες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, η Μορένα εντόπισε έναν ξεβρασμένο λαγοκέφαλο, κατά τη διάρκεια βόλτας στην παραλία, και τον κατανάλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της σκυλίτσας της επιδεινώθηκε ραγδαία και ο θάνατός της επήλθε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη.

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι…

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πώς νιώθουμε και οι τέσσερις.

Αντίο αγάπη μου…»

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