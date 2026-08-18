ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με εσωτερική μετακίνηση στη «μάχη» τηλεθέασης της πρώτης πρωινής ενημέρωσης θα καλύψει την ανάγκη του ΣΚΑΪ για το δίδυμο παρουσιαστών στην καθημερινή πολύ πρωινή εκπομπή «Πρώτη εικόνα» έπειτα από την αποχώρηση) του Άκη Παυλόπουλου για τον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα».

Από την ερχόμενη Δευτέρα την εκπομπή «Πρώτη εικόνα» θα συμπαρουσιάζουν, όπως διαδίδεται από δορυφόρους του σταθμού, η- σταθερή αξία- Μάρω Καρούση και ο Νικόλας Μηνάς.

Διαβάστε επίσης:

«It: Welcome to Derry»: Το HBO έδωσε επίσημα το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν της σειράς (photo/video)

Paramount: Αξιώνει αποζημίωση 1,9 δισ. δολαρίων από τις 12 Πολιτείες της Αμερικής για το «πάγωμα» εξαγοράς της Warner

ΣΚΑΪ: Απόστολος Μαγγηριάδης, η επιστροφή – Η επίσημη ανακοίνωση











