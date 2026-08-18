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18.08.2026 17:34

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

18.08.2026 17:34
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Με εσωτερική μετακίνηση στη «μάχη» τηλεθέασης της πρώτης πρωινής ενημέρωσης θα καλύψει την ανάγκη του ΣΚΑΪ για το δίδυμο παρουσιαστών στην καθημερινή πολύ πρωινή εκπομπή «Πρώτη εικόνα»  έπειτα από την αποχώρηση) του Άκη Παυλόπουλου για τον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα».

Από την ερχόμενη Δευτέρα την εκπομπή «Πρώτη εικόνα» θα συμπαρουσιάζουν, όπως διαδίδεται από δορυφόρους του σταθμού, η- σταθερή αξία- Μάρω Καρούση και ο Νικόλας Μηνάς.

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ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 18:43
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