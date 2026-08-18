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18.08.2026 14:17

Paramount: Αξιώνει αποζημίωση 1,9 δισ. δολαρίων από τις 12 Πολιτείες της Αμερικής για το «πάγωμα» εξαγοράς της Warner

18.08.2026 14:17
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Νέο επεισόδιο προστέθηκε στη δικαστική διένεξη μεταξύ Paramount/Skydance – 12 Πολιτειών των Αμερικής και της Ένωσης Συγγραφέων/Σεναριογράφων (WGA).

Η P/SKY ζήτησε από το ομόσπονδο δικαστήριο του Όκλαντ, στο οποίο προσέφυγαν τον Ιούλιο οι 12 γενικοί εισαγγελείς και η Ένωση Συγγραφέων/Σεναριογράφων κατά της επικείμενης εξαγοράς της Warner Bros Discovery, να διατάξει τους ενάγοντες να καλύψουν τις ζημιές που προκαλεί η καθυστέρηση της συγχώνευσης των δύο μιντιακών κολοσσών.

Στο ντιλ P/SKY- WBD ύψους 110 δισ. δολαρίων υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο η Paramount θα καταβάλει επιπλέον 25 σεντς ανα μετοχή, ανα τρίμηνο μετά τις 30 Σεπτεμβρίου για οποιαδήποτε καθυστέρηση στο κλείσιμο της συμφωνίας, και αυξημένη αποζημίωση σε περίπτωση αποτυχίας λόγω ρυθμιστικών εγκρίσεων στα 7 δισ. δολάρια, από 5,8 δισ. δολάρια.

Με αυτό το δεδομένο και καθώς εκτιμάται ότι η συγχώνευση δεν θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του άλλου μήνα, η Paramount αξιώνει τώρα από τους 12 γενικούς εισαγγελείς των ΗΠΑ που αντιτίθεται στην επιχειρηματική κίνηση, ομόλογο 1,9 δισ. δολαρίων για να καλύψουν τις ζημιές που προκαλεί η καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της WBD.

Οι 12 Πολιτείες διασκεδάζουν την νομική ενέργεια της Paramount. «Δεν έχει καμία νομική βάση. Ειλικρινά η κίνηση αυτή «μυρίζει» απελπισία» δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, στο CNN, ο οποίος πρωτοστατεί στην κίνηση κατά της κολοσσιαίας συγχώνευσης.

Νωρίτερα η Paramount υποβάλλοντας το αίτημα επιχειρηματολόγησε ότι «είναι μια κλασική περίπτωση που απαιτεί κατάθεση εγγύησης αποζημίωσης».

Μένει να φανεί αν θα συμφωνήσει η δικαστής, ωστόσο αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί. «Η απόφαση για τέτοιου είδους εγγυήσεις εναπόκειται στη δικαστή, και νωρίτερα στην υπόθεση η πρόεδρος του ομόσπονδου δικαστηρίου, Μαρτίνεζ-Ολγκίν, παρέκαμψε την απαίτηση εγγύησης επειδή, όπως έγραψε σε εκείνη την απόφαση της, οι πολιτείες είχαν αποδείξει ότι άσκησαν την αγωγή “για την προάσπιση σημαντικών δημοσίων συμφερόντων”», σημειώνει σε σχετικό ρεπορτάζ του το CNN. Επίσης το δικαστήριο θα αποφασίσει και το ύψος της αποζημίωσης στην περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα της Paramount.

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