Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, την απείλησε και της αφαίρεσε το κινητό

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Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα, όπου άνδρας προκάλεσε φθορές στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και την απειλούσε, λόγω του χωρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, αναφέροντας πως ο πρώην σύντροφός της πήγε στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, της πήρε το κινητό και την απειλούσε.

Όπως αναφέρει το tempo24.gr, ακόμη και όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ο δράστης συνέχιζε να απειλεί την γυναίκα αλλά και να την βρίζει.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ενώ στην κατοχή του εντόπισαν και συσκευασία με ναρκωτικά.

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