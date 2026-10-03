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03.10.2026 15:43

Μελίνα Ασλανίδου: «Κρατάω από τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες κουβέντες που μου είπε, μου έδωσε ένα μάθημα» (Video)

03.10.2026 15:43
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Η Μελίνα Ασλανίδου είναι ανάμεσα στα πρόσωπα της μουσικής σκηνής που συνεχίζουν να μιλούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν περίπου μήνα μετά τον θάνατό του. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ότι μία από τις τελευταίες κουβέντες που της είχε πει ήταν πως οι δυο τους έπρεπε να βρίσκουν περισσότερο χρόνο ο ένας για τον άλλον. Όπως είπε, κρατά από εκείνον το χαμόγελό του και τον τρόπο με τον οποίο της έβγαζε πάντα τον καλύτερό της εαυτό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η Μελίνα Ασλανίδου έκανε μια αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας αρχικά: «Αυτό που κρατάω είναι το χαμόγελό του και τις τελευταίες κουβέντες που μου είχε πει. “Εμείς έπρεπε να κάνουμε παρέα. Έπρεπε να κάνουμε λίγο παρέα, γιατί έχουμε χαθεί”. Να ένα σπουδαίο μάθημα. Με πολλούς ανθρώπους, ενώ τους αγαπάμε, νιώθουμε καλά συναισθήματα και μας βγάζουν έναν καλό εαυτό, χανόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος εμένα μου έβγαζε πάντα τον καλό μου εαυτό. Κάθε φορά που τον έβλεπα, μου έβγαζε ένα φως και ένα χαμόγελο. Φώτιζα».

Επίσης, μοιράστηκε ότι η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη τής άφησε ένα σημαντικό μάθημα ζωής: να μην αφήνει να χάνονται από την καθημερινότητά της οι άνθρωποι που αγαπά. «Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να μην τους χάνουμε από την καθημερινότητά μας ή από τη ζωή μας. Μου έδωσε ένα μάθημα: να βρίσκω ανθρώπους που αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ και να βρίσκω δύο λεπτά γι’ αυτούς, πέντε λεπτά, είτε τηλεφωνικά είτε για έναν καφέ ή ένα φαγητό», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια μετέφερε την εμπειρία της από την τηλέοραση. Έχοντας υπάρξει coach στο The Voice, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας και είδε την προσωπική της ζωή να γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος, παρότι η ίδια την κρατούσε πάντα μακριά από τα φώτα. «Όταν μπήκα στην τηλεόραση, το έζησα αυτό το συναίσθημα. Ξαφνικά έπεσαν τα φώτα πάνω μου και ασχολήθηκαν με την προσωπική μου ζωή, κάτι για το οποίο δεν είχα δώσει κανένα δικαίωμα. Είχα κρατήσει πολύ επτασφράγιστη την προσωπική μου ζωή, γιατί θεωρούσα ότι δεν αφορούσε τον κόσμο. Η δουλειά μου απευθύνεται στον κόσμο και αυτή πρέπει να επικοινωνήσω», σχολίασε.

Ωστόσο, έχει αναγνωρίσει ότι η έκθεση μέσα από την τηλεόραση θα φέρει τη δημοσιοποίηση προσωπικών πτυχών της ζωής ενός ατόμου. «Όταν όμως πια κάνεις τηλεόραση, δεν γίνεται να το κρατήσεις. Εκεί αισθάνθηκα ότι έγινε λίγο μια παραβίαση. Το δούλεψα όμως και το διαχειρίστηκα. Το ότι θα πουν κάποια πράγματα ή θα υπάρχουν διάφορες κρίσεις είναι μέσα στο παιχνίδι που λέγεται showbiz», συμπλήρωσε.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:10
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